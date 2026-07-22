ইংরেজি চর্চা: Connectors-এর ব্যবহার (পর্ব–৩)

ইংরেজি লেখা ও কথাকে আরও সাবলীল, আকর্ষণীয় করতে Connectors গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজ থাকছে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় Connector-এর ব্যবহার।
Moreover (তা ছাড়া/এ ছাড়া)
She is intelligent. Moreover, she is very hardworking.
সে বুদ্ধিমান। তা ছাড়া সে খুব পরিশ্রমী।
In addition (এ ছাড়া/পাশাপাশি)/
The hotel offers free breakfast. In addition, guests can use the gym. হোটেলে বিনা মূল্যে নাশতার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া অতিথিরা জিম ব্যবহার করতে পারেন।
On the other hand (অন্যদিকে)
City life is exciting. On the other hand, village life is peaceful.
শহরের জীবন রোমাঞ্চকর।
অন্যদিকে গ্রামের জীবন শান্ত।
Instead of (পরিবর্তে)
Instead of watching TV, he read a book. টেলিভিশন দেখার পরিবর্তে সে একটি বই পড়েছে।
In conclusion (সবশেষে/উপসংহারে)
In conclusion, regular practice improves your English.
সবশেষে বলা যায়, নিয়মিত অনুশীলন আপনার ইংরেজিকে আরও উন্নত করে।
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