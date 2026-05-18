মিড-ডে মিলে অনিয়ম: মায়েদের নিয়ে গার্ডিয়ান কমিটি গঠনের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিতে মায়েদের সমন্বয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ‘গার্ডিয়ান কমিটি’ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।

আজ সোমবার মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মিড-ডে মিল কর্মসূচিতে অনিয়মের সংবাদ প্রকাশের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এ সভা আহ্বান করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মিড-ডে মিল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম, গাফিলতি বা মানহীনতা বরদাশত করা হবে না। শিক্ষার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় মিড-ডে মিল কার্যক্রম বাস্তবায়নে পাঁচ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে, অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী নির্ধারিত প্যাকেজিং অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা, পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য না, সরবরাহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে পণ্য সরবরাহকারী চালক ও জাতীয় পরিচয়পত্রধারী ব্যক্তি একই হওয়া, সরবরাহের সময় পরিচয় যাচাই বাধ্যতামূলক করা, কোনো অবস্থাতেই সাব-কন্ট্রাক্ট বা উপ-ঠিকাদারি দেওয়া যাবে না। এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারনামা জমা দিতে হবে।

মিড-ডে মিলের মান ও গুণগতমান তদারকিতে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে দুইবার আকস্মিকভাবে কারখানা পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বিদ্যালয় পর্যায়ে গঠিত গার্ডিয়ান কমিটিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য এবং তিনজন অভিভাবক মা সদস্য হিসেবে থাকবেন। কমিটি শিক্ষার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও সেবার মান তদারকিতে কাজ করবে।

সভায় মিড-ডে মিল কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম, গাফিলতি ও অনৈতিক কার্যক্রম তদন্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশও দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে সুপারিশ জমা দিতে বলা হয়েছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন প্রতিমন্ত্রী।

সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহীনা ফেরদৌসী, মিড-ডে মিল প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, গত ১৬ মে আজকের পত্রিকায় ‘স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ’—শিরোনামে এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং ঝরে পড়া রোধে সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ ‘মিড-ডে মিল’ কর্মসূচি। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আধা পাকা ও কাঁচা কলা, পচা ডিম, বাসি পাউরুটিসহ নিম্নমানের খাবার বিতরণের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে দুদিন পরপর।

