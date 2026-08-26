বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই ভাবতে হবে

একজন শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের শুরু। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখার আগেই কিছু বিষয় ভেবে নেওয়া জরুরি। কোন বিষয়ে পড়বেন, কোথায় পড়বেন, কত খরচ হবে এবং ভবিষ্যতে কী করতে চান—এসব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে খুঁজে নিতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে বিষয় নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটি। যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেই, সেটি সম্পর্কে আগে জানুন। শুধু বন্ধু বা পরিবারের পছন্দে কোনো বিষয়ে ভর্তি হওয়া ঠিক নয়। নিজের আগ্রহ, সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করুন। একই সঙ্গে বিষয়টির চাকরির ক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কেও জানুন। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে অনেক পেশার ধরনও বদলাচ্ছে। তাই বিষয় বাছাইয়ের সময় বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের সুযোগও বিবেচনা করা জরুরি।
শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়, যে বিষয়ে ভর্তি হতে চান, সেই বিভাগের মান ও সুযোগও যাচাই করুন। শিক্ষক, ল্যাব, লাইব্রেরি, গবেষণার সুযোগ, ইন্টার্নশিপ, অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে খোঁজ নিন। প্রোগ্রামটির স্বীকৃতি আছে কি না, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় এর গ্রহণযোগ্যতা কেমন, তা-ও দেখুন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের সুযোগ এক রকম নয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিভাগ ও প্রোগ্রামও যাচাই করুন।
উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় থাকতে হবে, এমন ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঢাকার বাইরেও ভালো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই সময়োপযোগী বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে।
তবে দূরত্ব কম হলেই সিদ্ধান্ত ভালো হবে, এমন নয়। টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া, যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচ হিসাব করুন। পরিবারের আর্থিক সক্ষমতার কথাও ভাবুন। নিজের পছন্দ ও পরিবারের সামর্থ্যের মধ্যে ভারসাম্য রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন পড়াশোনা ও কর্মক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বিষয় নির্বাচনের সময়ও প্রযুক্তির প্রভাব বিবেচনায় রাখুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠার আগেই এআইভিত্তিক বিভিন্ন টুলের প্রাথমিক ব্যবহার শিখে রাখা যেতে পারে। পড়াশোনা, তথ্য খোঁজা, গবেষণা ও উপস্থাপনায় এসব টুল কাজে লাগানো যায়।
এখন তথ্য পাওয়া কঠিন নয়, বরং তথ্যের ভিড়ে সঠিক তথ্য খুঁজে নেওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভর্তি, বৃত্তি ও ক্যারিয়ার নিয়ে প্রতিদিন নানা তথ্য ছড়ায়। সব তথ্য সত্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা ক্যারিয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতা, খরচ ও সময়সীমা নিজে যাচাই করুন। অন্যের পরামর্শ নেওয়া যায়, তবে সিদ্ধান্তের আগে তথ্য যাচাই করাও গুরুত্বপূর্ণ।
বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার স্বাভাবিক। এটি শেখার ও যোগাযোগের ভালো মাধ্যমও হতে পারে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার মূল্যবান সময় নষ্ট করে। তাই কখন পড়বেন, কখন বিনোদন নেবেন এবং কখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করবেন, সেটি নিজেকেই ঠিক করতে হবে।
পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিষয় না পেলেই সব শেষ নয়। বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় নিয়ে ভাবুন। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে নিজের পছন্দের ক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগও থাকে। তাই একটি বিকল্প পরিকল্পনা রাখুন। একটি ভর্তি পরীক্ষা বা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলকে নিজের ভবিষ্যতের শেষ সিদ্ধান্ত মনে করবেন না। ব্যর্থতা অনেক সময় নতুন পথও দেখায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। তাই ভর্তির আগেই নিজের পছন্দ বুঝতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রাম যাচাই করতে হবে। খরচ, ভবিষ্যৎ সুযোগ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার কথাও ভাবতে হবে। তথ্যের ভিড়ে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, অন্যের পছন্দ নয়, নিজের আগ্রহ ও সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে ভর্তির আগের একটি ভালো সিদ্ধান্তই ভবিষ্যতের পথ অনেকটা সহজ করে দিতে পারে।
বিসিএস, ব্যাংক, শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য–২ ঘণ্টা আগে
বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউএফটি) ফল ২০২৬ সেমিস্টারের নবীন বরণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল্লাহ হিল রাকিব অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের নবীন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।১৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএসটিটি)-এর ২০২৩ সালের এমবিএ ইন অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং (এমবিএ ইন এএম) পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ পরীক্ষার শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২২।১ দিন আগে
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) ২৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ইউল্যাব ক্যাম্পাসে চীনের ওয়েস্ট ইউনান ইউনিভার্সিটির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।২ দিন আগে