Ajker Patrika
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শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই ভাবতে হবে

শিক্ষা ডেস্ক
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই ভাবতে হবে

একজন শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের শুরু। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখার আগেই কিছু বিষয় ভেবে নেওয়া জরুরি। কোন বিষয়ে পড়বেন, কোথায় পড়বেন, কত খরচ হবে এবং ভবিষ্যতে কী করতে চান—এসব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে খুঁজে নিতে হবে।

বিষয় নির্বাচন করুন ভেবেচিন্তে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে বিষয় নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটি। যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেই, সেটি সম্পর্কে আগে জানুন। শুধু বন্ধু বা পরিবারের পছন্দে কোনো বিষয়ে ভর্তি হওয়া ঠিক নয়। নিজের আগ্রহ, সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করুন। একই সঙ্গে বিষয়টির চাকরির ক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কেও জানুন। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে অনেক পেশার ধরনও বদলাচ্ছে। তাই বিষয় বাছাইয়ের সময় বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের সুযোগও বিবেচনা করা জরুরি।

প্রোগ্রামও যাচাই করুন

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়, যে বিষয়ে ভর্তি হতে চান, সেই বিভাগের মান ও সুযোগও যাচাই করুন। শিক্ষক, ল্যাব, লাইব্রেরি, গবেষণার সুযোগ, ইন্টার্নশিপ, অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে খোঁজ নিন। প্রোগ্রামটির স্বীকৃতি আছে কি না, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় এর গ্রহণযোগ্যতা কেমন, তা-ও দেখুন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের সুযোগ এক রকম নয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিভাগ ও প্রোগ্রামও যাচাই করুন।

দূরত্বের সঙ্গে খরচও ভাবুন

উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় থাকতে হবে, এমন ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঢাকার বাইরেও ভালো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই সময়োপযোগী বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে।

তবে দূরত্ব কম হলেই সিদ্ধান্ত ভালো হবে, এমন নয়। টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া, যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচ হিসাব করুন। পরিবারের আর্থিক সক্ষমতার কথাও ভাবুন। নিজের পছন্দ ও পরিবারের সামর্থ্যের মধ্যে ভারসাম্য রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এআইকে দক্ষতা হিসেবে নিন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন পড়াশোনা ও কর্মক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বিষয় নির্বাচনের সময়ও প্রযুক্তির প্রভাব বিবেচনায় রাখুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠার আগেই এআইভিত্তিক বিভিন্ন টুলের প্রাথমিক ব্যবহার শিখে রাখা যেতে পারে। পড়াশোনা, তথ্য খোঁজা, গবেষণা ও উপস্থাপনায় এসব টুল কাজে লাগানো যায়।

তথ্যের ভিড়ে সঠিক তথ্য নিন

এখন তথ্য পাওয়া কঠিন নয়, বরং তথ্যের ভিড়ে সঠিক তথ্য খুঁজে নেওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভর্তি, বৃত্তি ও ক্যারিয়ার নিয়ে প্রতিদিন নানা তথ্য ছড়ায়। সব তথ্য সত্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা ক্যারিয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতা, খরচ ও সময়সীমা নিজে যাচাই করুন। অন্যের পরামর্শ নেওয়া যায়, তবে সিদ্ধান্তের আগে তথ্য যাচাই করাও গুরুত্বপূর্ণ।

সময়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখুন

বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার স্বাভাবিক। এটি শেখার ও যোগাযোগের ভালো মাধ্যমও হতে পারে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার মূল্যবান সময় নষ্ট করে। তাই কখন পড়বেন, কখন বিনোদন নেবেন এবং কখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করবেন, সেটি নিজেকেই ঠিক করতে হবে।

প্রথম পছন্দ না হলেও পথ বন্ধ নয়

পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিষয় না পেলেই সব শেষ নয়। বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় নিয়ে ভাবুন। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে নিজের পছন্দের ক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগও থাকে। তাই একটি বিকল্প পরিকল্পনা রাখুন। একটি ভর্তি পরীক্ষা বা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলকে নিজের ভবিষ্যতের শেষ সিদ্ধান্ত মনে করবেন না। ব্যর্থতা অনেক সময় নতুন পথও দেখায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। তাই ভর্তির আগেই নিজের পছন্দ বুঝতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রাম যাচাই করতে হবে। খরচ, ভবিষ্যৎ সুযোগ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার কথাও ভাবতে হবে। তথ্যের ভিড়ে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, অন্যের পছন্দ নয়, নিজের আগ্রহ ও সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে ভর্তির আগের একটি ভালো সিদ্ধান্তই ভবিষ্যতের পথ অনেকটা সহজ করে দিতে পারে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীছাপা সংস্করণশিক্ষা
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