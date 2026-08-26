সাম্প্রতিক বিশ্ব: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬

বিসিএস, ব্যাংক, শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য–
১. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়ন কারা?
২. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর রানার্সআপ কারা?
৩. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দল কোনটি?
৪. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ চতুর্থ স্থান অর্জনকারী দল কোনটি?
৫. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে কোন দুটি দল খেলেছিল?
৬. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ -এর ফাইনালের ফল কী ছিল?
৭. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে জয়সূচক গোল করেন কে?
৮. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়) পুরস্কার পান কে?
৯. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা) পুরস্কার পান কে?
১০. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ কিলিয়ান এমবাপ্পে কত গোল করে গোল্ডেন বুট জেতেন?
১১. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গোল্ডেন গ্লাভস (সেরা গোলরক্ষক) পুরস্কার পান কে?
১২. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় (Young Player Award) কে হন?
১৩. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড কোন দল পায়?
১৪. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ কততম আসর ছিল?
১৫. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ কতটি দেশের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়?
১৬. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ কয়টি দল অংশ নেয়?
১৭. প্রশ্ন: ৪৮ দলের বিশ্বকাপে প্রথমবার কোন নতুন নকআউট পর্ব যুক্ত হয়?
১৮. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
১৯. প্রশ্ন: স্পেন কতবার ফিফা পুরুষ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছে?
২০. প্রশ্ন: ২০২২ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কোন দল ছিল?
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