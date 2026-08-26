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শিক্ষা

সাম্প্রতিক বিশ্ব: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৬, ০৮: ০০
সাম্প্রতিক বিশ্ব: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬

বিসিএস, ব্যাংক, শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য–

১. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়ন কারা?

  • উত্তর: স্পেন।

২. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর রানার্সআপ কারা?

  • উত্তর: আর্জেন্টিনা।

৩. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দল কোনটি?

  • উত্তর: ইংল্যান্ড।

৪. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ চতুর্থ স্থান অর্জনকারী দল কোনটি?

  • উত্তর: ফ্রান্স।

৫. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে কোন দুটি দল খেলেছিল?

  • উত্তর: স্পেন ও আর্জেন্টিনা।

৬. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ -এর ফাইনালের ফল কী ছিল?

  • উত্তর: স্পেন ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারায় (অতিরিক্ত সময়ে)।

৭. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে জয়সূচক গোল করেন কে?

  • উত্তর: ফেরান তোরেস।

৮. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়) পুরস্কার পান কে?

  • উত্তর: রদ্রি (স্পেন)।

৯. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা) পুরস্কার পান কে?

  • উত্তর: কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স)।

১০. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ কিলিয়ান এমবাপ্পে কত গোল করে গোল্ডেন বুট জেতেন?

  • উত্তর: ১০ গোল।

১১. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গোল্ডেন গ্লাভস (সেরা গোলরক্ষক) পুরস্কার পান কে?

  • উত্তর: উনাই সিমন (স্পেন)।

১২. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় (Young Player Award) কে হন?

  • উত্তর: পাও কুবারসি (স্পেন)।

১৩. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড কোন দল পায়?

  • উত্তর: নেদারল্যান্ডস।

১৪. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ কততম আসর ছিল?

  • উত্তর: ২৩তম আসর।

১৫. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ কতটি দেশের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়?

  • উত্তর: ৩টি দেশের যৌথ আয়োজনে (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো)।

১৬. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এ কয়টি দল অংশ নেয়?

  • উত্তর: ৪৮টি দল।

১৭. প্রশ্ন: ৪৮ দলের বিশ্বকাপে প্রথমবার কোন নতুন নকআউট পর্ব যুক্ত হয়?

  • উত্তর: রাউন্ড অব ৩২।

১৮. প্রশ্ন: ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

  • উত্তর: মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র।

১৯. প্রশ্ন: স্পেন কতবার ফিফা পুরুষ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছে?

  • উত্তর: ২ বার (২০১০ ও ২০২৬)।

২০. প্রশ্ন: ২০২২ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কোন দল ছিল?

  • উত্তর: আর্জেন্টিনা।

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