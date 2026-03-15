Ajker Patrika
শিক্ষা

শিক্ষা ডেস্ক
ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলার ২০টি নিয়ম (পর্ব-৪)

ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

১. Worth (যোগ্য/মূল্যবান): This movie is worth watching

  • – সিনেমাটি দেখার যোগ্য।

২. Busy (ব্যস্ত): I am busy working

  • – আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

৩. Difficult to (কঠিন): It is difficult to understand

  • – এটা বোঝা কঠিন।

৪. Easy to (সহজ): It is easy to say – বলা সহজ।

৫. Good at (দক্ষ): He is good at English

  • – সে ইংরেজিতে দক্ষ।

৬. Bad at (অদক্ষ): I am bad at math – আমি গণিতে দুর্বল।

৭. Afraid of (ভীত): I am afraid of snakes

– আমি সাপ দেখে ভয় পাই।

৮. Interested in (আগ্রহী): I am interested in music – আমি সংগীতে আগ্রহী।

৯. Tired of (ক্লান্ত/বিরক্ত): I am tired of waiting – আমি অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত।

১০. Proud of (গর্বিত): I am proud of you

  • – আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত।

১১. Depending on (নির্ভর করে): It depends on you – এটা তোমার ওপর নির্ভর করে।

১২. Belong to (অধীন হওয়া/স্বত্ব): This book belongs to me – এই বইটি আমার।

১৩. Listen to (শোনা): Listen to me – আমার কথা শোনো।

১৪. Wait for (অপেক্ষা করা): Wait for me – আমার জন্য অপেক্ষা করো।

১৫. Look for (খুঁজে পাওয়া): I am looking for my keys

  • – আমি আমার চাবি খুঁজছি।

১৬. Look after (যত্ন নেওয়া): Look after your health

  • – তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নাও।

১৭. Talk about (বিষয় নিয়ে কথা বলা): Let’s talk about it

  • – চলো এটা নিয়ে কথা বলি।

১৮. Think about (চিন্তা করা): Think about your future – তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো।

১৯. Worry about (চিন্তিত হওয়া/উদ্বিগ্ন হওয়া): Don’t worry about it – এটা নিয়ে চিন্তা কোরো না।

২০. Laugh at (উপহাস করা): Don’t laugh at others

  • – অন্যদের উপহাস কোরো না।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

