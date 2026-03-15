ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলার ২০টি নিয়ম (পর্ব-৪)

ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।
১. Worth (যোগ্য/মূল্যবান): This movie is worth watching
২. Busy (ব্যস্ত): I am busy working
৩. Difficult to (কঠিন): It is difficult to understand
৪. Easy to (সহজ): It is easy to say – বলা সহজ।
৫. Good at (দক্ষ): He is good at English
৬. Bad at (অদক্ষ): I am bad at math – আমি গণিতে দুর্বল।
৭. Afraid of (ভীত): I am afraid of snakes
– আমি সাপ দেখে ভয় পাই।
৮. Interested in (আগ্রহী): I am interested in music – আমি সংগীতে আগ্রহী।
৯. Tired of (ক্লান্ত/বিরক্ত): I am tired of waiting – আমি অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত।
১০. Proud of (গর্বিত): I am proud of you
১১. Depending on (নির্ভর করে): It depends on you – এটা তোমার ওপর নির্ভর করে।
১২. Belong to (অধীন হওয়া/স্বত্ব): This book belongs to me – এই বইটি আমার।
১৩. Listen to (শোনা): Listen to me – আমার কথা শোনো।
১৪. Wait for (অপেক্ষা করা): Wait for me – আমার জন্য অপেক্ষা করো।
১৫. Look for (খুঁজে পাওয়া): I am looking for my keys
১৬. Look after (যত্ন নেওয়া): Look after your health
১৭. Talk about (বিষয় নিয়ে কথা বলা): Let’s talk about it
১৮. Think about (চিন্তা করা): Think about your future – তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো।
১৯. Worry about (চিন্তিত হওয়া/উদ্বিগ্ন হওয়া): Don’t worry about it – এটা নিয়ে চিন্তা কোরো না।
২০. Laugh at (উপহাস করা): Don’t laugh at others
