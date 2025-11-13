Ajker Patrika
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাবির ৫ ভবনে তালা: পাঁচ নিরাপত্তা প্রহরী সাময়িক বরখাস্ত

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) পাঁচটি ভবনে তালা ঝোলানোর পর দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে পাঁচ নিরাপত্তা প্রহরীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়টির জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বরখাস্ত করা নিরাপত্তা প্রহরীরা হলেন মো. শাহ আলম (আইইআর), মো. সেলিম (আইইআর), মো. সংগ্রাম হোসেন (চারুকলা অনুষদের মাঝের গেট), মো. সফিকুল ইসলাম (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান) ও মো. আলী আহমেদ (কার্জন হলের পেছনের গেট)।

জনসংযোগ থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, গত মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত নিজ নিজ কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় প্রক্টরিয়াল সিকিউরিটি মোবাইল টিম সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রহরীদের কর্মস্থল পরিদর্শনে গেলে তাঁদের কাজে অবহেলার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। সে জন্য দায়িত্বে অবহেলার কারণে ঢাবির পাঁচজন নিরাপত্তা প্রহরীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গভীর রাতে ঢাবির পাঁচ ভবনে তালা, ওপরে লেখা ‘লকডাউন বিএসএল’গভীর রাতে ঢাবির পাঁচ ভবনে তালা, ওপরে লেখা ‘লকডাউন বিএসএল’

এর আগে মঙ্গলবার ঢাবির পাঁচটি স্থাপনার মূল ফটকে তালা ঝোলানো হয়েছিল। তালার ওপর লেখা ছিল ‘লকডাউন, বিএসএল’। রাত ৩টা ৩৭ মিনিটে চারুকলা অনুষদ, হাইকোর্টসংলগ্ন কার্জন হল গেট, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটসহ পাঁচটি একাডেমিক স্থাপনায় তালা ঝোলানো হয় বলে জানা যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ৪টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তালা খুলে ফেলে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছিলেন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিনিরাপত্তারক্ষীবরখাস্ত
