Ajker Patrika
শিক্ষা

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) পরিচালনায় শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম হিসেবে চালু হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে দেশের ১২টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-পিটিআইতে এই কোর্সের পাইলটিং শুরু হবে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেপের মহাপরিচালক ফরিদ আহ্‌মদ নতুন এ কোর্সের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, জয়দেবপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া পিটিআইতে জানুয়ারি মাস থেকে ডিপিএড প্রোগ্রাম পাইলটিং ভিত্তিতে চালু হবে বলে তুলে ধরে নেপের মহাপরিচালক বলেন, ‘প্রোগ্রামটির মেয়াদ হবে ১০ মাস। প্রোগ্রামটি অনাবাসিক এবং বৈকালিক।’

বাংলাদেশের যেকোনো স্থায়ী নাগরিক এই প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

ফরিদ আহ্‌মদ বলেন, কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএসহ (৪ স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ এবং ৫ স্কেলে ন্যূনতম ২.৮) স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন; তবে শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে আগ্রহী প্রার্থীরা কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

তিনি আরও জানান, আবেদনকারীকে নেপের ডিপিএড বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত আসনে ভর্তির জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ৫০ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। সময় হবে ৫০ মিনিট। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী ভর্তির শর্ত পূরণ করে পিটিআইভিত্তিক মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তি হবেন।

ডিপিএড প্রোগ্রামটিতে মোট ১২০০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে বলে তুলে ধরে নেপের ডিজি বলেন, প্রোগ্রামটির মোট ক্রেডিট ৩৫ এবং ২টি সেমিস্টারে ১০ মাসের কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে। এই প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে শিক্ষা পরিচিতি ও শিক্ষাদর্শন, শিশুর বিকাশ ও শিখন, শিক্ষণ পদ্ধতি-কৌশল ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম ও শিখন সামগ্রী, শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন, ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন—বাংলা ও ইংরেজি, গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শিল্পকলা কোর্সসমূহ এবং হাতে-কলমে অনুশীলনের জন্য সিমুলেশন, বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার ব্যবস্থা থাকবে।

নেপের ডিজি আরও বলেন, এই প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। শিক্ষাদর্শন, শিখন কৌশল ও মূল্যায়ন কাঠামো শেখার মাধ্যমে তারা আধুনিক শিক্ষক হিসেবে দক্ষ হয়ে উঠবেন। শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা উন্নত হবে, যা ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রোগ্রামটি শেষে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠবে, যা তাদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানাসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আপাতত কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই বলে তুলে ধরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নেপের মহাপরিচালক ফরিদ আহ্‌মদ বলেন, এই কোর্স করলে তিনি ইন্টারন্যাশনালি কম্পিট করতে পারবেন। এই কোর্স হবে দুই সেমিস্টারে। ফি হবে প্রতি সেমিস্টারে ৬ হাজার করে ১২ হাজার টাকা। প্রতি সেমিস্টারেই প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্টার্ন হিসেবে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

বিষয়:

শিক্ষকপ্রাথমিক বিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

শিক্ষা

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেতন বৃদ্ধি ও উচ্চতর গ্রেড নিয়ে আন্দোলন করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা সরকারের দেওয়া ‘আশ্বাস’ বাস্তবায়নে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। একই সঙ্গে ‘লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেডে’ অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া শিক্ষক ফাতেমা আক্তারের পরিবারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণাঙ্গ পেনশন এবং আহত শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় খরচে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকনেতারা ২৯ নভেম্বরের মধ্যে তিন দফা আশ্বাস পূরণ, নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হলে ৩০ নভেম্বর থেকে আবারও লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

৮ নভেম্বর শহীদ মিনারে দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে এ পরিষদের ব্যানারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকেরা। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলম বিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়া চেষ্টা করলে শাহবাগ থানার সামনে তাঁদের আটকে দিয়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান, লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেন।

পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা, যেখানে একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে সরকারে আশ্বাস দিয়েছে জানিয়ে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন ৷

এরপর গত রোববার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফাতেমা আক্তার।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, ১০ নভেম্বর পরিষদের নেতাদের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সভার যেসব সিদ্ধান্ত ও সে অনুযায়ী দেওয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তির আলোকে তিন দফা দাবির প্রজ্ঞাপন বা দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে ৩০ নভেম্বর থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি থাকবে।

প্রাণ হারানো শিক্ষক ফাতেমা আক্তারকে স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, ‘আহত শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও নিহত শিক্ষক ফাতেমা আক্তারের পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিপূরণসহ তাঁকে পূর্ণ পেনশন প্রদানের দাবি করছি।’

বিষয়:

প্রেসক্লাবসরকারপ্রাথমিক বিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

শিক্ষা

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন শিক্ষা ক্যাডারের ১ হাজার ৮৭০ প্রভাষক। গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) মধ্যরাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সরকারি কলেজ-২ অধিশাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এতে বলা হয়, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক পর্যায়ের এসব কর্মকর্তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নিজ নিজ কলেজ অথবা দপ্তরে ইনসিটু হিসেবে পদায়ন করা হলো।

পদোন্নতি পাওয়া সহকারী অধ্যাপকদের তালিকা দেখুন এখানে (282._compressed —নামে পিডিএফ এড করে দেবেন)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত নির্দেশনাবলি অনুযায়ী পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিমুক্তি ও যোগদান প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির জট আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে। বছরের পর বছর পদোন্নতি না হওয়ায় প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তারা সম্প্রতি আন্দোলনে নেমেছিলেন।

গত রোববার থেকে ‘বিসিএস প্রভাষক পরিষদ’-এর ব্যানারে ‘নো প্রমোশন, নো ওয়ার্ক’ কর্মসূচি পালন করেছিলেন শিক্ষা ক্যাডারের ৩২ থেকে ৩৭ তম ব্যাচের প্রভাষকেরা।

আন্দোলনরতদের পক্ষে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া ৩৪ তম ব্যাচের কর্মকর্তা এস এম আসাদুজ্জামান বলেন, কিছু আত্তীকৃত প্রভাষকসহ ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ তম বিসিএসের ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি হলো। শিক্ষা ক্যাডারের ইতিহাসে এটি বড় পদোন্নতি।

তিনি আরও বলেন, ‘৩২ ও ৩৩ তম বিসিএস ব্যাচের চার শতাধিক প্রভাষক চাকরিতে যোগদানের এক যুগ পরও প্রথম পদোন্নতি পাননি। ৩৪ তম বিসিএস ১০ বছর, ৩৫ তম বিসিএস ৯ বছর, ৩৬ তম বিসিএস ৮ বছর, ৩৭ তম বিসিএস ৭ বছর পার করলেও পদোন্নতি পাচ্ছিলেন না। এরপর এ পদোন্নতিতে শুধু প্রভাষকেরা নন, শিক্ষা ক্যাডারের সবাই খুশি। আমাদের আশা ছিল, ৩৭ তম ব্যাচ পর্যন্ত সবার পদোন্নতি হবে। তবে সরকার যে ৩২ থেকে ৩৫ তমদের দাবি পূরণ করল, সে জন্য সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।’

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়পদোন্নতিঅধ্যাপকশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪০
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল বিভাগের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আশেক কবির চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখার সকল শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে এবং সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। পাসের ন্যূনতম নম্বর ৩৫। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসির জিপিএ-এর ৪০শতাংশ এবং এইচএসসির জিপিএ-এর ৬০শতাংশ যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে।

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে—মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় সম্মিলিত ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫, এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় মোট ন্যূনতম জিপিএ ৪.৭৫ থাকতে হবে। শুধুমাত্র এসএসসি ২০২২ ও ২০২৩ এবং এইচএসসি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।

ভর্তি পরীক্ষার তারিখের পাঁচ দিন আগে আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় এডমিট কার্ডের সঙ্গে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র দেখাতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এ ছাড়া ও-লেভেল, এ-লেভেল ও বিদেশি বোর্ডের শিক্ষার্থীদের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুলে আবেদন করতে হবে। তাদেরও আবেদন ফি জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

খেলোয়াড়, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সত্যায়িত সনদপত্র জমা দিতে হবে।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে (HONS_Circular)

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়আবেদনজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতকভর্তি পরীক্ষাশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

শিক্ষা

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবি প্রতিনিধি 
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবনের সিন্ডিকেট সভাকক্ষে মার্কেটিং বিভাগের এমবিএ (প্রফেশনাল) প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. শহিদ সরকারের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম থেকে ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী, যাঁরা ডিগ্রি অর্জন করেছেন; তাঁরা এই সমাবর্তনে অংশ নিতে পারবেন। প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ২১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

উপাচার্য আরও বলেন, ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এই সমাবর্তন স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং প্রথম সমাবর্তন-সম্পর্কিত সব বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. মো. জাহিদ হোসেন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমান, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. ইলিয়াছ প্রামাণিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়বেরোবিশিক্ষাসমাবর্তন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর