Ajker Patrika
শিক্ষা

প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবার নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু

 নওগাঁ প্রতিনিধি
প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবার নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দুটি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার (৮ জুন) থেকে দুটি বিভাগে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। এর আগে জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ‘এ’ ‘বি’ ও ‘সি’ ইউনিটে বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক ভর্তি নিশ্চায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

রেজিস্ট্রার মো. আলাউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে জানানো হয়, প্রাথমিক ভর্তি কার্যক্রম ৭ জুন দুপুর ১২টা থেকে ১০ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত জিএসটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ৫ হাজার টাকা প্রাথমিক ভর্তি ফি জমার রসিদ একটি A4 সাইজের খামে আবেদনকারীর নাম ও জিএসটি রোল নম্বর উল্লেখ করে সশরীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এ বি ও সি ইউনিটের শিক্ষার্থীদের ৮ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের ৩১০ নম্বর কক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিট সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর ও সিলযুক্ত একনলেজমেন্ট স্লিপ সংগ্রহ করতে হবে, যা পরবর্তী সময়ে মূল নম্বরপত্র ফেরত নেওয়ার সময় প্রদর্শন করতে হবে।

রেজিস্ট্রার মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ভর্তি কার্যক্রম শেষ হলে দ্রুতই শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ হাছানাত আলী বলেন, ‘নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যাত্রা জেলার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক। ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় নানা প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আজ বাস্তব রূপ পেয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে শুধু ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং জ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীনওগাঁশিক্ষা
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