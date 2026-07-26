কবিতা শুধু শব্দের শিল্প নয়, মানুষের অনুভবেরও ভাষা। সেই ভাষার বৈশ্বিক উদ্যাপনে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য ‘ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি ডে ২০২৬’।
২৩ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টিপারপাস হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস ও রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম।
আহমেদ আযম খান তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের মর্যাদা যাতে ভূলুণ্ঠিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির সার্বিক শিক্ষা পরিবেশের প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হোসেন, স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুল হক, স্কুল অব লর ডিন অধ্যাপক ড. ফারহানা হেলাল মেহতাব, রাইটার্স ওয়েব বাংলাদেশের সভাপতি আব্বাস ফারুক, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. গৌরাঙ্গ মোহান্তো এবং সাধারণ সম্পাদক তালুকদার লাভলী।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওশেনিয়ার প্রায় ১৫টি দেশের খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকেরা সরাসরি এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হন।
এ সময় কবিতা ও প্রবন্ধ—দুই বিভাগে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
শ্রাবণ মানেই মেঘের সঙ্গে আলাপ, বৃষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব। আকাশজুড়ে ধূসর মেঘ, হঠাৎ নেমে আসা বৃষ্টি আর ভেজা বাতাসে প্রকৃতি যেন নিজেই উৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠে। ঠিক এমনই এক শ্রাবণের সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট...১৫ মিনিট আগে
আমি বেইজিংয়ে থাকি। আমার দুই মেয়ে। বড়টি দ্বিতীয় শ্রেণিতে, ছোটটি প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন সকালে তাদের স্কুলে পৌঁছে দিই। প্রায়ই ভাবি, আজকের এই শিক্ষা তাদের ভবিষ্যতের জন্য কী নিয়ে আসতে পারে? এই দেশের জন্যই-বা কী দিতে পারে?১ ঘণ্টা আগে
ইংরেজি লেখা ও কথাকে আরও সাবলীল, আকর্ষণীয় করতে Connectors গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজ থাকছে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় Connector-এর ব্যবহার।৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. আমানুল্লাহ বলেছেন, ‘বিশ্ব যেখানে পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রযুক্তির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, সেখানে আমরা এখনো মান্ধাতা আমলের সিলেবাস নিয়ে পড়ে আছি। গত ৫৪ বছরেও আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যে...১২ ঘণ্টা আগে