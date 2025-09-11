রাজধানীতে শিক্ষা মেলা: বিদেশের শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের সুযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনার পথ সহজ করতে রাজধানীতে আয়োজিত হচ্ছে ‘টিসিএল গ্লোবাল এডুকেশন এক্সপো ২০২৫ ’। আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সেবায় কাজ করা প্রতিষ্ঠান টিসিএল গ্লোবাল এই বিশেষ আয়োজনের উদ্যোক্তা। এক্সপোতে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার কোর্সে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার বনানীতে অবস্থিত হোটেল শেরাটনে এই এক্সপো অনুষ্ঠিত হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও মালয়েশিয়ার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারবেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের কোর্স, ভর্তি প্রক্রিয়া ও স্কলারশিপ সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
এ ছাড়া তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে আবেদনের সহায়তা এবং ফ্রি ডুওলিঙ্গো টেস্ট ভাউচার পাবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আইইএলটিএস ছাড়াই আবেদন করতে পারবেন, যেখানে এমওআই গ্রহণযোগ্য।
এই আয়োজনে শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে দ্রুত অফার লেটার পাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং ১০০ শতাংশ স্কলারশিপের সুবিধাও রয়েছে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ কাউন্সেলররা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার গ্যাপ পূরণে বিশেষ পরামর্শ দেবেন। সারা বিশ্বের ২৪টি অফিসের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে টিসিএল গ্লোবাল।
টিসিএল গ্লোবাল এডুকেশন এক্সপো ২০২৫-এ অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ফ্রি। রেজিস্ট্রেশন লিংক
জাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আরিফুল্লাহ আদিব অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন হলে ছাত্রদল তাদের প্যানেলকে ভোট দেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এমনকি গার্ডকে পর্যন্ত মারধর করা হয়েছে। ১০ নম্বর হলে ভাসানী হল এবং ২১ নম্বর হলসহ এই হলগুলোতে ছাত্রদলের...৩ মিনিট আগে
যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যালট পেপার ও ওএমআর মেশিন কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি পদপ্রার্থী শেখ সাদী হাসান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় এক ঘণ্টা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা হল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিল।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে প্রায় ২৩ মিনিট ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিল। ছবিবিহীন ভোটার তালিকা এবং হাতে কালি না লাগানোর কারণে প্রার্থীদের দাবির মুখে এই ঘটনা ঘটে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে।২ ঘণ্টা আগে