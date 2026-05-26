Ajker Patrika
অপরাধ

খুলনায় সন্ত্রাসী সন্দেহে যুবককে কুপিয়ে জখম করল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১২: ২০
প্রতীকী ছবি

খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ বাহিনীর সদস্য সন্দেহে রাসেল (২৯) নামের এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। নগরীর লবণচরা থানার সাচিবুনিয়া রেললাইনের নির্জন একটি স্থানে গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে। আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে সন্ত্রাসী সায়েল, রোমনসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন সন্ত্রাসী রাসেলকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলেন, ‘তুই পলাশ বাহিনীর সদস্য’। এই কথা বলে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁকে মোটরসাইকেলে তুলে সাচিবুনিয়া রেললাইনের নির্জনস্থানে নিয়ে যান। সেখানে আরও ৮-১০ জন রাসেলকে কুপিয়ে জখম করে। হামলায় তাঁর দুই হাত ও দুই পা গুরুতর জখম হয়েছে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোশারেফ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এই ঘটনায় থানায় এখন পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

