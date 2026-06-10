পুলিশের বিশেষ অভিযান: ‎সারা দেশে ৪১ দিনে গ্রেপ্তার ১৮ হাজার ৩২৮

সারা দেশে চলমান বিশেষ অভিযানে গত ৪১ দিনে ১৮ হাজার ৩২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ১ মে থেকে ১০ জুন পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক তথ্যবিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশের তথ্যমতে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী, পরিকল্পনাকারী ও সহযোগীতার অভিযোগে ১ হাজার ৯৫৮ জন, অবৈধ অস্ত্রধারী ৩৩১ জন, চোরাকারবারি ও মাদক ব্যবসায়ী ১৩ হাজার ২০ জন, ছিনতাইকারী ও দস্যুতা মামলার আসামি ২ হাজার ২১১ জন এবং চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী ৮০৮ জন রয়েছেন।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে গত ১ মে থেকে দেশজুড়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে বাংলাদেশ পুলিশ।
পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, অপরাধ দমন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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