আমাজনকে বড় সুবিধা দিচ্ছে ভারত, ঝুঁকির মুখে দেশের ই-কমার্স খাত

ছবি: সংগৃহীত
বিদেশি বিনিয়োগ নীতি শিথিল করার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে ভারত সরকার। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে আমাজনের মতো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি ভারতীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্য কিনে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করতে পারবে। বর্তমানে, ভারতে বিদেশি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশে বা বিদেশে সরাসরি পণ্য বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয় না। তারা কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নীতি বহু বছর ধরে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধের একটি বড় কারণ ছিল। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিয়ম শিথিল করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আমাজন লবিং করছিল বলে জানা গেছে। এদিকে, প্রস্তাবটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একটি বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করছে।

তবে এই প্রস্তাব নিয়ে ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা একমত নন। খুচরা বিক্রেতাদের বিভিন্ন সংগঠন দাবি করেছে, সরকারের উচিত আমাজনের এই অনুরোধ খারিজ করে দেওয়া। তাদের যুক্তি হলো, আমাজনের মতো বৃহৎ কোম্পানির আর্থিক ক্ষমতা তাদের ব্যবসার জন্য হুমকি।

ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফরেন ট্রেডের (ডিজিএফটি) ১০ পৃষ্ঠার একটি অপ্রকাশিত প্রস্তাব বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, জটিল নিয়মকানুনের কারণে দেশের অভ্যন্তরে অনলাইনে বিক্রি করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পণ্যের ১০ শতাংশের কম বিশ্বব্যাপী ই-কমার্স রপ্তানির অংশ হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবে একটি ‘থার্ড-পার্টি এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন মডেল’-এর কথা বলা হয়েছে, যেখানে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত একটি নির্দিষ্ট রপ্তানি সংস্থা সব নিয়মকানুনের দায়িত্ব নেবে। প্রস্তাবটি কার্যকর করতে হলে ভারতের মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

এ বিষয়ে জানতে ডিজিএফটি ও আমাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স। তবে তারা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

আমাজন মনে করে, এই পদক্ষেপ ভারতীয় রপ্তানিকারকদের সহায়তা করবে। তবে লক্ষ লক্ষ খুচরা বিক্রেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। সংগঠনটির জাতীয় সভাপতি বি সি ভার্টিয়া জানান, বিদেশি কোম্পানিগুলো এই নীতির অপব্যবহার করাসহ সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, ‘এটি একটি পিচ্ছিল ঢাল তৈরি করবে, ফলে পণ্যগুলো সত্যিই রপ্তানির উদ্দেশ্যে নাকি অভ্যন্তরীণ বাজারে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

ডিজিএফটির খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই শিথিল নিয়মগুলো কেবল রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদি নীতির কোনো লঙ্ঘন ঘটে, তবে কঠোর শাস্তি এবং ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারা এই মডেল পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার এবং পর্যালোচনার পর এর পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

গত ডিসেম্বরে আমাজন জানায়, ২০১৫ সাল থেকে তারা ভারতীয় বিক্রেতাদের ১৩ বিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিতে করতে সহায়তা করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি ৮০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিকে, অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইনের তদন্ত প্রতিবেদনে ভারতের আমাজনের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বছরের এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, আমাজন নির্দিষ্ট কিছু বিক্রেতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজারের প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘন করেছে। তবে আমাজন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

