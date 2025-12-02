বিদেশে তেল-গ্যাসের গাড়ি পাঠিয়ে দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি বাড়াচ্ছে চীন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ির শিল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অর্ধেক বাজার দখল করে নিয়েছে। এতে এক সময়ের শক্তিশালী বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর গ্যাসোলিনচালিত বা তেল–গ্যাসচালিত গাড়ির বিক্রি কার্যত গুঁড়িয়ে গেছে। তবে এতে কেবল বিদেশিরাই নয়, বহু চীনা ঐতিহ্যবাহী গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিও নিজ দেশে বিক্রি কমে যাওয়ার ধাক্কা খেয়ে অবিক্রীত গাড়ি বিদেশে রপ্তানি করতে শুরু করেছে।
পশ্চিমা নীতিনির্ধারকেরা যখন চীনের ভর্তুকি–নির্ভর ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল বা ইভিগুলোকেই মূল হুমকি হিসেবে দেখে শুল্ক আরোপ করছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কোম্পানিগুলো আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—চীনা গ্যাসোলিন গাড়ির। যেগুলো পোল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে পর্যন্ত বাজারে হানা দিচ্ছে।
রয়টার্সের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, ২০২০ সাল থেকে চীনের মোট গাড়ি রপ্তানির ৭৬ শতাংশই গ্যাসোলিনচালিত, আর মোট বার্ষিক রপ্তানি ১০ লাখ থেকে বাড়তে বাড়তে এ বছর ৬৫ লাখ ছাড়াতে পারে বলে জানিয়েছে চীনভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অটোমোবিলিটি।
ইভির ভর্তুকি ও নীতিই এই গ্যাসোলিন রপ্তানির উল্লম্ফনের পেছনে বড় চালিকাশক্তি—যে নীতি ফক্সওয়াগন, জিএম, নিশানসহ বহু বিদেশি ব্র্যান্ডের চীনের বাজারে ব্যবসাকে ধ্বংস করেছে। শত শত চীনা ইভি কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যে মূল্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার অভিঘাতই এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।
শুধু গ্যাসোলিন গাড়ির রপ্তানিতেই—ইভি বা প্লাগ-ইন হাইব্রিড বাদ দিয়েও—চীন গত বছর বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাড়ি-রপ্তানিকারক দেশ হয়ে উঠেছে। রয়টার্সের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, চীনের গ্যাসোলিন গাড়ির বন্যা দেখা যাচ্ছে প্রধানত সেই সব উদীয়মান বা দ্বিতীয় স্তরের বাজারে, যেখানে চার্জিং অবকাঠামো দুর্বল। এর পেছনে রয়েছে বেইজিংয়ের বর্তমান ইভি নীতি এবং গত কয়েক দশকের গ্যাসোলিন গাড়ি শিল্পকে বিদেশিদের সহযোগিতায় গড়ে তোলার পুরোনো নীতির দ্বন্দ্ব।
সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারকদের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত পুরোনো কোম্পানি—এসএআইসি, বিএআইসি, দোংফেং, চানআন—যারা বিদেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রযুক্তি ও মুনাফা অর্জন করত। ১৯৮০-এর দশকে বেইজিং জোর করে তৈরি করা এই জোটগুলোই একসময় ছিল প্রধান শক্তি। কিন্তু বেসরকারি ও উদ্ভাবনী চীনা ইভি নির্মাতাদের উত্থানে এসব যৌথ উদ্যোগের বিক্রি ভেঙে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এসএআইসি-জিএম এর বার্ষিক বিক্রি ২০২০ সালের ১৪ লাখ থেকে ২০২৪ সালে কমে ৪ লাখ ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে।
এখন এসব রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি তাদের বিদেশি অংশীদারদের একসময়কার বাজারেই নতুন করে দখল নিচ্ছে। এসএআইসির রপ্তানি ২০২০ সালের ৪ লাখ থেকে বেড়ে গত বছর ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। দোংফেং–এর রপ্তানি গত বছর প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার—পাঁচ বছরে প্রায় চারগুণ। অথচ তার চীনা অংশীদার হোন্ডা ও নিশানের যৌথ উদ্যোগগুলোর বিক্রি পতনের সর্পিল ঘূর্ণিতে আটকে গেছে। ২০২০ সাল থেকে দোংফেং–এর বিশ্বব্যাপী বিক্রি কমেছে ১০ লাখ। তবু কোম্পানির ইউরোপ ব্যবস্থাপক ইয়েলটে ভারনুই বললেন, চিন্তার কিছু নেই—কারণ পেছনে রয়েছে বেইজিং। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত—এটাই আসল কথা। টিকে থাকার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।’
গ্যাসোলিন গাড়ির চাহিদাই বেশি দ্বিতীয় স্তরের বাজারগুলোতে—পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা—যেখানে চার্জিং নেটওয়ার্ক দুর্বল। দীর্ঘমেয়াদে বেইজিং বিশ্ব ইভি ও প্লাগ-ইন হাইব্রিড বাজার দখল করতে চায়। কিন্তু আপাতত চীনা নির্মাতারা বিদেশে নিজেদের ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে ক্রেতাদের যা চাই, তাই দিচ্ছে।
চীনের শীর্ষ রপ্তানিকারক চেরি। তাদের বিশ্বব্যাপী বিক্রি ২০২০ সালের ৭ লাখ ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে হয়েছে ২৬ লাখ। এদের চার ভাগের তিন ভাগ গাড়িই গ্যাসোলিনচালিত। শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারকের মধ্যে আরও আছে পাঁচ রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি এবং দুই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গিলি ও গ্রেট ওয়াল মোটর।
শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারকের মধ্যে কেবল দুই কোম্পানি পুরোপুরি ব্যাটারি চালিত গাড়ি বিক্রি করে—যুক্তরাষ্ট্রের টেসলা ও চীনের বিওয়াইডি। বিওয়াইডির বিদেশযাত্রা এ বছর চীনকে প্লাগ-ইন গাড়ির রপ্তানিতে শক্তিশালী করেছে। তবু গ্যাসোলিন গাড়ির রপ্তানি ৪৩ লাখ ছাড়িয়ে মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে।
চেরি, দোংফেং ও রাষ্ট্রায়ত্ত এফএডব্লিউয়ের বিদেশি কর্মকর্তারা জানান—চীনের নির্মম মূল্য যুদ্ধের বাজারে টিকে থাকার জন্য রপ্তানি ছাড়া উপায় নেই। এফএডব্লিউয়ের ডিজাইন প্রধান জাইলস টেলর বলেন, কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র একটি ভুল পণ্যে ব্যর্থ হলেই ধসে পড়তে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘চীনের গাড়ি বাজার এতটাই ভরাট, যেন দাঁত-নখ বের করে লড়াই।’
ইঞ্জিনভিত্তিক গাড়ি রপ্তানিই তাদের প্রধান ভরসা। কারণ, অধিকাংশ দেশের জন্য সেটিই বেশি উপযোগী। চানআনের ইউরোপীয় বিপণন পরিচালক নিক টমাস বলেন, তারা চাইলে প্রতিটি বাজারের জন্য আলাদা করে গাড়িকে সাজিয়ে দিতে পারে। এসএআইসি, বিএআইসি, গিলি, গ্রেট ওয়াল বা সরকারের জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি।
বৈশ্বিক গাড়ি কোম্পানিগুলো চীনা প্রতিযোগীদের হুমকি হিসেবে স্বীকার করলেও, তাদের দৃষ্টি ছিল মূলত সস্তা ইভিগুলোর দিকে। টয়োটা, জিএম, ফোর্ড, হোন্ডা, নিশান, হুন্দাই—কেউই রপ্তানির এই উল্লম্ফন নিয়ে মন্তব্য করেনি। কেউ কেউ অবশ্য লড়াইয়ে নামার প্রস্তুতির কথা বলেছে। ফক্সওয়াগনের দক্ষিণ আমেরিকা প্রধান আলেক্সান্ডার সাইটজ বলেন, তিনি চীনাদের ভয় পান না। তাদের তিনি প্রতিযোগী হিসেবে সম্মান দেন। ফক্সওয়াগনও এখন চীনে বানানো গাড়ি বেশি দেশে রপ্তানির পরিকল্পনা করছে। জিএম প্রধান নির্বাহী মেরি বার্রা বলেছেন, সঠিক প্রযুক্তি ও সঠিক মূল্যে তাঁর কোম্পানি প্রতিযোগিতা করবে।
চীনে ইভির দ্রুত বিস্তার বহু গ্যাসোলিন গাড়ির কারখানাকে অচল করে দিয়েছে। অটোমোবিলিটির প্রধান বিল রুসো বলেন, বছরে প্রায় ২ কোটি গাড়ি বানানোর ক্ষমতা এখন কার্যত অকেজো। ফলে কোম্পানিগুলো রপ্তানির পথেই সেই বাড়তি ক্ষমতা ঢালছে। পরামর্শক অ্যালিক্সপার্টনারস ধারণা করছে, ২০৩০ সালের মধ্যে চীনা গাড়ি নির্মাতাদের বিদেশি বিক্রি বছরে আরও ৪ মিলিয়ন বাড়বে, আর পাঁচ বছরের মধ্যেই তারা পুরো বিশ্বের গাড়ি বাজারের ৩০ শতাংশ দখল করবে।
স্থানীয় সরকারগুলো ইভি কারখানার জন্য জমি, অর্থ, অবকাঠামো সবই দিয়েছে। এর ফলে গ্যাসোলিন গাড়ির অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি হয়েছে ৩ কোটি গাড়ির মতো, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার বহু গুণ বেশি। সাবেক উপমন্ত্রী সু বো বলেন, গ্যাসোলিন গাড়ির বিক্রি কমায় এই অতিরিক্ত সক্ষমতা পুরো শিল্পকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছে।
ইভি নতুন কারখানায় ব্যস্ত থাকতে থাকতে পুরোনো রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো গ্যাসোলিন গাড়ি ঠেলে দিচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। পোল্যান্ডের ওয়ারশতে প্লাজা শোরুমে ঝকঝকে ‘বেইজিং’ লোগোওয়ালা নতুন এসইউভি দাঁড়িয়ে। এগুলো বানিয়েছে বিএআইসি। ২০২৩ সাল থেকে পোল্যান্ডে ৩৩টি চীনা ব্র্যান্ড এসেছে, বেশির ভাগই গ্যাসোলিনচালিত গাড়ি নিয়ে।
সেখানকার ডিস্ট্রিবিউটররা বলছেন, একই ধরনের এত গাড়ি এসেছে যে সাধারণ ক্রেতা পার্থক্য করতে পারে না। জিএসি ও গিলির স্থানীয় ব্যবস্থাপক এটাকে ‘উন্মাদনা’ বলেছেন। উদীয়মান বাজারগুলো চীনা নির্মাতাদের প্রধান টার্গেট—কারণ এখানকার ক্রেতারা ইভি নয়, গ্যাসোলিন গাড়ির দিকেই ঝুঁকে। কোস্টারিকা, পেরু, ইন্দোনেশিয়া বা গ্রিসে একেকটি বাজারের চাহিদা একেক রকম—চীনারা সেই বাস্তবতাই ধরছে।
অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী দেশেও চেরির বিক্রি প্রায় সবই গ্যাসোলিনচালিত। ইভি এসেছে এখনো অল্প। চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে—সবখানে একই ছবি। ভালো নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য আর প্রতিযোগিতামূলক দামে চীনা গাড়ি সেখানে বিদেশি ব্র্যান্ডকে পেছনে ফেলছে।
উরুগুয়েতে দোংফেং বিক্রি করছে নিশানের ফ্রন্টিয়ার ট্রাকের প্রায় একই সংস্করণ, নাম রিচ–৬। দাম নানা ক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। স্থানীয় কৃষক মারিয়ানা বেতিজাগাস্তি বলেন, ‘একটা ব্র্যান্ডেড গাড়ির দামে এখানে দুটো চীনা ট্রাক পাওয়া যায়।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শ্রমিকের লভ্যাংশ তহবিলের (ডব্লিউপিপিএফ-ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিফিকেশন ফান্ড) ৫ শতাংশ বকেয়া আদায়ের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর গ্রামীণফোনের চাকরিচ্যুত কর্মীরা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জিপি হাউসের সামনে জড়ো হয়ে মানববন্ধন করেন তাঁরা। এতে অর্ধশতাধিক চাকরিচ্যুত কর্মী অংশ নেন।
গ্রামীণফোন ৫ শতাংশ বিলম্ব বকেয়া আদায় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আবু সাদাত মো. শোয়েব বলেন, ‘আমরা গ্রামীণফোন লিমিটেডের সাবেক কর্মীরা ১৫ বছর ধরে আমাদের আইনগত ৫ শতাংশ ডব্লিউপিপিএফ ও ডব্লিউডব্লিউএফ বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে শ্রম মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আদালতের নির্দেশনার আলোকে শান্তিপূর্ণ লড়াই করে আসছি। গ্রামীণফোন মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদের দমন করার চেষ্টা করছে। আমাদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে প্রায় ৩ হাজার ৩৬০টি পরিবার ও হাজারো শ্রমিকের বহু বছরের বঞ্চনা জড়িয়ে আছে।’
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘আমরা যারা এখানে আছি, আমরা ১৫ থেকে ২০ বছর গ্রামীণফোনে চাকরি করেছি। এই কর্মীরা নিজেদের শ্রম ঘাম দিয়ে গ্রামীণফোনকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অথচ ২০১২ সাল থেকে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে অন্যায্যভাবে আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমরা আজ রিক্ত, নিঃস্ব। আমাদের দাবি ৫ শতাংশ বিলম্ব জরিমানা পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।’
চাকরিচ্যুত কর্মীরা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি আমাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তারা তামাশা করেছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তারা যদি আমাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে না দেয়, এই কোম্পানির চিহ্ন এ দেশে থাকবে না।’
আবু সাদাত মো. শোয়েব বলেন, গ্রামীণফোন যদি আমাদের পাওয়া না দেয়, আর সরকার যদি তাদের আশ্রয় দেয়, তাহলে সরকারকেও পেটাতে পেটাতে রাস্তায় নামানো হবে। আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে পেটাই, হাত দিয়ে না। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার না, অন্তর্বর্তী সরকার তা চিনি না। আমরা শুধু জানি, যারা আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অর্ডার বা ক্রয়াদেশ ঘিরে ভারতের তৈরি পোশাক নির্মাতাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের আলোচনা থমকে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য এই অর্ডারের মূল্য প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার।
এই আলোচনা থমকে যাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে—দেশীয় সরবরাহকারীদের অনিশ্চয়তা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার অনিশ্চয়তা। আর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি হলে ঠিক কোন শুল্কহার কার্যকর হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, শরতের মধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন হবে।
চুক্তি ছাড়া পরিস্থিতি আরও জটিল। কারণ, চুক্তি নিশ্চিত না হলে—গ্রীষ্মকালীন অর্ডারের বড় অংশ সরে যেতে পারে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম কিংবা চীনের দিকে। কারণ, এসব দেশের ওপর ভারতের তুলনায় কম শুল্ক আরোপ হয়েছে। ভারতের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ আমদানিকারকদের অন্য বাজারে ঝুঁকতে বাধ্য করছে। শিল্প খাতের সূত্র বলছে, অর্ডার সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, আর গ্রীষ্মকালীন অর্ডার হারালে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় তৈরি পোশাক শিল্পের একটি সূত্র জানিয়েছেন, ‘জ্বালানি সম্পর্কিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক যদি তুলে নেওয়া হয়, বা অন্তত জানিয়ে দেওয়া হয় যে—সমাধানের পথে এগোচ্ছে, তবে আমরা অর্ডার নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করতে পারব। আর যদি চুক্তিই না হয়, তবে পুরো মনোযোগ অন্য বাজারে দিতে পারব। কিন্তু অনিশ্চয়তা আমাদের দুই দিকেই কাটছে।’
এই স্থবির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ, ২০২৪ সালে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ১০ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের টেক্সটাইল ও পোশাক (টিঅ্যান্ডএ) রপ্তানি করেছে। বিশ্ববাজারে ভারতের মোট রপ্তানির ৮ দশমিক ২১ শতাংশ এসেছিল এ খাত থেকে। টেক্সটাইল ও পোশাকের সরবরাহ-শৃঙ্খল মূলত দেশীয়, কারণ প্রায় ৯০ শতাংশ কাঁচামালই ভারতে উৎপাদিত হয়। এতে খাতের শ্রমনির্ভর চরিত্র স্পষ্ট।
ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেপ্টেম্বরের তথ্য বলছে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অটোমোবাইল যন্ত্রাংশের মতো উচ্চ মুনাফার পণ্য অন্য বাজারে ঠিকই ঠাঁই পাচ্ছে, কিন্তু তৈরি পোশাক, বিশেষত তুলাভিত্তিক পোশাক, বাজারে টিকে থাকতে পারছে না। সেপ্টেম্বরেই রেডিমেড গার্মেন্টসের রপ্তানি ৬ শতাংশ কমে গেছে। তবু সরকার খাতকে সহায়তা দিতে কাঁচামালের ওপর শুল্ক শিথিল করেছে, টেক্সটাইল সরবরাহ-শৃঙ্খলে প্রভাব ফেলা বেশ কিছু গুণমান নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করেছে এবং এমএসএমই খাতের কাঁচামালে প্রবেশাধিকার সহজ করেছে।
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেন ট্রেডের (আইআইএফটি) অধ্যাপক সুনীথা রাজুর একটি গবেষণা অনুযায়ী, ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় টিঅ্যান্ডএ আমদানি চাহিদা ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার কমবে, অর্থাৎ ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ হ্রাস পাবে। গবেষণা বলছে, এই নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে তীব্র হবে ফাইবারে (৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ), তারপর সুতা (৮৭ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং ফেব্রিকস (৮২ দশমিক ৯ শতাংশ)। তবে পরিমাণে সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসবে মেড-আপস ও পোশাক খাতে, মোট ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি, যা এই দুই খাতের ৮৫ শতাংশ রপ্তানি কমে যাওয়ার সমান।
ভারতের তুলনায় কম শুল্কহার পাওয়া প্রতিযোগী দেশগুলো, যেমন—চীন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ পোশাক খাতে বড় বাজার দখল করবে। আর মেড-আপসে এগিয়ে যাবে পাকিস্তান, মেক্সিকো ও চীন। শুল্কের এ বৈষম্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থাকে গুরুতরভাবে দুর্বল করছে।
শুল্ক কমে ২৫ শতাংশ হলে নেতিবাচক চাহিদা-প্রভাব দাঁড়ায় প্রায় ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। এতে মোট আমদানি ২১ দশমিক ৬ শতাংশ কমে যাবে। পরিমাণ অনুসারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে মেড-আপসে (৯২১ মিলিয়ন ডলার), এরপর পোশাক খাতে (৭৮৮ মিলিয়ন ডলার)। এই দুই খাত মিলে মোট ক্ষতির ৮১ শতাংশ ধরে রাখে।
গবেষণায় বলা হয়েছে, টেক্সটাইল শিল্পে ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি থাকলেও রপ্তানিতে আধিপত্য বড় প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক-ধাক্কা পুরো শিল্পকে আঘাত করে, কারণ এটি বহু দেশীয় সরবরাহকারীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। খাতের প্রায় ৭০ শতাংশ মূল্য নির্ভর করে মধ্যবর্তী উপকরণে। তাই প্রথম ধাপের পরোক্ষ ক্ষতি দাঁড়ায় ৪ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে টেক্সটাইল খাতেই ক্ষতি ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে নতুন মাইলফলক তৈরি হয়েছে। রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এমএসটিপিপি) গত নভেম্বর মাসে এককভাবে ৭০০ মিলিয়ন (৭০ কোটি) ইউনিট (এমইউ) বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে।
ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (এনটিপিসি) এবং বাংলাদেশের পিডিবি-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) বাগেরহাটের রামপালে স্থাপিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট। গত নভেম্বরে এটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে এক মাসে সর্বোচ্চ উৎপাদনের নতুন রেকর্ড করেছে।
গতকাল সোমবার বিআইএফপিসিএল-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতির তথ্যানুসারে, নভেম্বর মাস জুড়ে এমএসটিপিপি জাতীয় গ্রিডে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। এটি এখন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কেন্দ্র। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এই প্ল্যান্টটি গ্রিডের স্থিতিশীলতা রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
বিআইএফপিসিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঐতিহাসিক অর্জন বিদ্যুৎকেন্দ্রটির অসাধারণ কার্যকারিতা এবং উচ্চ লোড ফ্যাক্টরে নিরবচ্ছিন্ন সক্ষমতার প্রতীক। এই মাইলফলকটি অর্জন সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির উন্নত শিল্প সক্ষমতা, উচ্চমানের দক্ষ কয়লা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।
উল্লেখ্য, এমএসটিপিপি নিয়মিতভাবে ৬০০ মিলিয়ন (৬০ কোটি) ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে, যা জাতীয় চাহিদার প্রায় ৮ শতাংশ। নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে এমএসটিপিপি বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির জ্বালানি নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিকে এগোতে গিয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় কোনো প্রার্থীর পক্ষে এলাকায় প্রভাব ফেলবে, এমন কোনো প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রার্থীরা নানা প্রকল্পের অনুমোদনের চেষ্টা-তদবির করছেন, তবে সরকার তাঁদের চাওয়া প্রকল্পে কোনোভাবেই সায় দেবে না।
গতকাল শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এই ষষ্ঠ একনেক সভায় ১২টি নতুন, পাঁচটি সংশোধিতসহ মোট ১৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৩৮৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এতে সরকারি অর্থায়ন নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৪৫১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা, বৈদেশিক ঋণ ৫ হাজার ৬০৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৭৯ কোটি ৩১ লাখ টাকা। এই সভায় সচিবালয়ে নতুন ২১ তলা অফিস ভবন এবং হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন সার্ভিসেস ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড সিস্টেম স্ট্রেনদেনিং প্রকল্প বাতিল করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কার শুরু করেছে, তার কিছু অংশ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে, তবে পুরোটা না হলেও এই সংস্কারের মূল নির্যাস নির্বাচিত সরকারকে গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, ভবিষ্যতে জনগণের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে তাদের কাজ করতে হবে।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, কতটুকু দেওয়া হয়েছে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, বিষয়টি নতুন সরকারের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। কারণ, বিচার বিভাগ স্বাধীন হয়ে গেছে। এ বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার মানে হলো, আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে অনেক কিছু থাকছে না। নতুন সরকার অবশ্যই বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করবে।
সভায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন আলু উৎপাদন ও বিতরণ প্রকল্প। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তিনটি অনুসন্ধান কূপ এবং ২২০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মিরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত বা শহীদ পরিবারদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণে দুটি পৃথক প্রকল্প এবং সচিবালয় ও আবাসিক এলাকায় অগ্নিনিরাপত্তা আধুনিকায়ন।
সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকা এমআরটি লাইন-৬-এর তৃতীয় সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ (চান্দাইকোনা) সড়ক চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় অনুমোদিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ গ্রিন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্র প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের জাপান হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ অনুমোদিত হয়েছে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ডিজিটাল উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম সংশোধনও অনুমোদিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় একাডেমিক, কেন্দ্রীয় গবেষণাগারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করার অনুমোদন দেওয়া হয়।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তিনটি প্রকল্প ক্লাইমেট রেসপন্স রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন সার্ভিস ইমপ্রুভমেন্ট এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের অত্যাবশ্যক কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্প সভায় অনুমোদন পেয়েছে।
