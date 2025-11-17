যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আমদানির চুক্তি করল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) আমদানির জন্য একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত। ভারতের কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হারদীপ সিং পুরী এই চুক্তিকে দেশের বাজারের জন্য মার্কিন এলপিজির প্রথম কাঠামোগত চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন।
আজ সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে হারদীপ সিং পুরী লেখেন, ‘বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল ও বৃহৎ এলপিজি বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত। এখন থেকে আমাদের বাজার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত হলো।’
হারদীপ সিং আরও লেখেন, ‘ভারতের জনগণের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী এলপিজি সরবরাহের চেষ্টায় আমরা এলপিজি সোর্সিংয়ে বৈচিত্র্য আনতে চাচ্ছি।’
এই চুক্তিকে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আখ্যা দিয়ে পুরী বলেন, ভারতের সরকারি মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলো আমদানির জন্য এক বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
এই চুক্তির আওতায় ভারত বছরে ২২ লাখ টন এলপিজি আমদানি করবে, যা দেশটির বার্ষিক আমদানির প্রায় ১০ শতাংশ বলে জানান পুরী। তিনি বলেন, গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন উৎপাদকদের সঙ্গে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলোর আলোচনা চলছিল। এই চুক্তি সেই আলোচনারই ফল।
প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল কেনা শুরু করে ভারত। এতে নাখোশ হয়ে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। তবে এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের এলপিজি আমদানির চুক্তি দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার লক্ষণ।
দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিয়ে ১৪ ও ১৫ নভেম্বর আয়োজিত হয়ে গেল ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স ২০২৫। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিধ্বনি’। যেখানে দুই ব্র্যান্ডের সারা দেশের ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর ও বিজনেস-পার্টনাররা একত্র হয়ে উদ্যাপন করলেন অর্জন, অভিজ্ঞতা এবং আগামীর লক্ষ্য।
দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয় হবিগঞ্জ, সিলেটের দ্য প্যালেস লাক্সারি রিসোর্টে। কনফারেন্সজুড়ে ব্যবসায়িক আলোচনা, টিম অ্যাকটিভিটি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং মনোমুগ্ধকর বিনোদনমূলক সেশন ছিল সমানভাবে সমৃদ্ধ।
আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ডিবিএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহেদ, ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম, ডিরেক্টর মোহাম্মদ আমান আবরার, চিফ বিজনেস অফিসার বায়েজিদ বাশার, হেড অব সেলস মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান রাজ, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার কাজী সিদ্দিকুল আজম, হেড অব মার্কেটিং দিদারুল আলম খানসহ ডিবিএলের জ্যেষ্ঠ ম্যানেজমেন্ট টিম।
বিজনেস কনফারেন্সে ডিবিএল গ্রুপের বোর্ড অব ডাইরেক্টর, ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা গত বছরের সাফল্য, বাজার সম্প্রসারণ, নতুন প্রোডাক্ট লাইন, মানোন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অর্জনের ধারাবাহিকতা নিয়ে বক্তব্য দেন এবং বিজনেস পার্টনারদের সেরা পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামী বছরের জন্য আরও বৃহৎ ভিশন, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ডিলার-ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে নতুন স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করা হয়।
২০১৬ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে, ডিবিএল সিরামিকস দেশজুড়ে আস্থা অর্জন করেছে তাদের প্রিমিয়াম মান, আধুনিক ডিজাইন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। বিশ্বমানের প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী পণ্যসম্ভার ও শক্তিশালী ডিলার নেটওয়ার্কের সম্মিলনে ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকস আজ দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
দুদিনের এই মিলনমেলা ডিবিএল পরিবারের সব সদস্যকে আরও এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদ এবং একসঙ্গে অনেক দূর যাত্রার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, সরকার জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে। পাটপণ্য পরিবেশবান্ধব ও নান্দনিক তাই পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য প্রসারে আরও উদ্যমী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
সোমবার রাজধানীর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় তিন দিনব্যাপী (১৭–১৯ নভেম্বর) ‘দ্য সোল অব জুট: ক্রাফট, কালচার, ট্যুরিজম অ্যান্ড ইনোভেশন’ শীর্ষক পাটপণ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এ প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। পরিবেশ রক্ষায় দেশের পাটকেন্দ্রিক শিল্প, সংস্কৃতি, পর্যটন ও উদ্ভাবনকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান তিনি।
পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, পরিবেশবান্ধব ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবনের পাশাপাশি আধুনিক গৃহ ও কর্মস্থলে পাটের নান্দনিক প্রয়োগ বাড়াতে হবে। ডেকোরেটিভ আর্টসেও পাটের সৃজনশীল উপস্থাপন বাড়ানো সময়ের দাবি। পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থান, অর্থনীতি ও স্থানীয় শিল্পের বিকাশে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।
কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে সরকার কাজ করছে বলে জানান রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, পাটচাষিদের প্রণোদনা দিতে হবে এবং পলিথিন শপিং ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে পরিবেশ ও পাট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করছে।
পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, সুইজারল্যান্ডসহ উন্নত দেশের শপিং মলে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের পাটের ব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে, অথচ দেশে এখনো পাটের ব্যাগের প্রচলন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। পলিথিন বর্জন করে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধিতে ভোক্তাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।
এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব বিলকিস জাহান রিমি, জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেপিডিসি)–এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) মো. জাহিদ হোসেন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার পরিচালক ফ্রাঁসোয়া শমব্রো এবং বাংলাদেশ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুল করিম প্রমুখ বক্তব্য দেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে অতিথিরা পাটপণ্য প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ২৬ মিরপুর রোড, ধানমন্ডিতে আয়োজিত এ প্রদর্শনী ১৭–১৯ নভেম্বর প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং ৩০ বছরের জন্য এটি পরিচালনার দায়িত্ব পেল ডেনমার্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস। এ প্রতিষ্ঠানটি এপি মোলার মায়ের্কস গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে এ টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে কোম্পানিটি।
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে এপিএম টার্মিনালস এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
চুক্তিতে সই করেন এপিএম টার্মিনালসের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টেইন ভ্যান ডোঙ্গেন এবং চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল সৈয়দ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটির (পিপিপিএ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য ও বিনিয়োগবিষয়ক স্টেট সেক্রেটারি লিনা গ্যান্ডলোসে হ্যানসেন, বাংলাদেশে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার এবং মার্স্ক বোর্ড চেয়ারম্যান রবার্ট মার্স্ক উগলা।
লালদিয়া টার্মিনাল ২০২৮ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। চুক্তি অনুযায়ী, এপিএম টার্মিনালসই টার্মিনালটির নকশা, অর্থায়ন, নির্মাণ এবং পরবর্তী ৩০ বছর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।
নৌপরিবহন উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এ বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। পার্টিকুলারলি তাদের জন্য যারা জুলাই-আগস্টে রক্ত দিয়েছে। যারা জীবন দিয়েছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য, এটা তাদের জন্য। এই প্রকল্প যখন শেষ হবে তখন অনেক তরুণের কর্মসংস্থান হবে।
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘চট্টগ্রাম পোর্ট ছাড়াও মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলছে। মোংলাতেও বিনিয়োগ আসছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছি, যা ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। আমরা আশা করছি, এটা আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করবে।’
পিপিপি কর্তৃপক্ষের সিইও আশিক চৌধুরী বলেন, ‘আগামী কয়েক বছরে চারটি নতুন সমুদ্রবন্দর তৈরি হবে, যার মধ্যে রয়েছে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর, একটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল এবং একটি ডেডিকেটেড ফ্রি ট্রেড জোন।’
অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোক্কে রাসমুসেন বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার শুরুর দিকেই ডেনমার্ক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং গত পাঁচ দশকে দুই দেশের উন্নয়ন-সহযোগিতা সফলভাবে এগিয়েছে। আজ আমাদের সম্পর্ক সহায়তা থেকে ব্যবসায় রূপ নিয়েছে। মাথাপিছু ভিত্তিতে ডেনমার্ক বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বড় রপ্তানি গন্তব্য।’
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
এমিরেটস তার সব ফ্লাইটে দ্রুতগতির স্টারলিংক ওয়াইফাই সেবা চালু করতে যাচ্ছে। চলতি মাসে একটি বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজে প্রথম স্টারলিংক সেবা যুক্ত হতে যাচ্ছে এবং ২০২৭ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এয়ারলাইনটির ২৩২টি বোয়িং ৭৭৭ এবং এয়ারবাস এ৩৮০ উড়োজাহাজে এই সেবা পাওয়া যাবে।
এমিরেটসের সব শ্রেণির যাত্রীরা ফ্লাইট চলাকালীন বিনা মূল্যে এই সেবা উপভোগ করতে পারবেন। এই সেবা ব্যবহার করে যাত্রীরা বিভিন্ন কনটেন্ট স্ট্রিমিং, সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজিং, অনলাইন গেম, ফোন কলসহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন। নিজস্ব ডিভাইস বা আসনের সঙ্গে যুক্ত স্ক্রিনের সাহায্যে এই সেবা গ্রহণ করা যাবে।
ইতিমধ্যে এমিরেটসের যে বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজটিতে স্টারলিংক সেবা সংযুক্ত হয়েছে সেটি বর্তমানে দুবাই এয়ার শোতে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ভিজিটররা এখানে স্টারলিংক সেবা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। স্টারলিংক সেবাযুক্ত প্রথম বাণিজ্যিক ফ্লাইটটি দুবাই এয়ার শো সমাপ্ত হওয়ার পর এই উড়োজাহাজের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে।
এমিরেটসের বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজে দু’টি এবং এয়ারবাস এ৩৮০ উড়োজাহাজে তিনটি করে অ্যানটেনা স্থাপন করা হবে, যার ফলে সব শ্রেণির যাত্রীরা বিনা মূল্যে সর্বোচ্চ ওয়াইফাই যোগাযোগ সুবিধা পাবেন।
