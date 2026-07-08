ইরানের সঙ্গে সমঝোতা শেষ—ট্রাম্পের ঘোষণার পরই বাড়ল তেলের দাম

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক ‘শেষ’ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই ঘোষণার পর পরই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম এক ধাক্কায় ৬ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
আজ বুধবার তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে সই হওয়া সমঝোতা চুক্তিটি এখন অতীত। সেই সঙ্গে তেহরানের বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা বা যোগাযোগ বজায় রাখতে তিনি আগ্রহী নন। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরপরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলে ৪ দশমিক ৫৭ ডলার বা ৬ দশমিক ১৬ শতাংশ বেড়ে ৭৮ দশমিক ৭৩ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম ব্যারেলে ৪ দশমিক ২৩ ডলার বা ৬ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ৭৪ দশমিক ৬৭ ডলারে দাঁড়িয়েছে। উভয় ধরনের তেলের ক্ষেত্রেই এটি গত ২২ জুনের পর সর্বোচ্চ মূল্য। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার ওয়াশিংটন কর্তৃক ইরানি তেল বিক্রির সাধারণ লাইসেন্স বা নিষেধাজ্ঞা মওকুফ সুবিধা বাতিল করার পর তেলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ বেড়েছিল।
গত ২২ জুন পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ৬০ দিনের জন্য যে শান্তি আলোচনা ও যুদ্ধবিরতির চুক্তি হয়েছিল, তা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলার পর অকার্যকর হয়ে পড়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের তথ্য অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালিতে তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানি হামলার জবাবে মার্কিন বাহিনী ইরানের ওপর নতুন করে বিমান হামলা চালায়। এর জবাবে আজ বুধবার ভোরে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস বাহরাইন ও কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালালে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে।
স্যাক্সো ব্যাংকের প্রধান বিশ্লেষক ওলে হ্যানসেন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে রয়টার্সকে বলেন, ‘হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়া এবং মার্কিন-ইরান সম্পর্কের অবনতির কারণে তেলের বাজার এখন নতুন করে অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।’
উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট জ্বালানি সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই হরমুজ প্রণালি দিয়েই পরিবাহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান নতুন উত্তেজনার ফলে প্রণালিটি আবারও বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। শিপ ট্র্যাকিং ডাটার তথ্য বলছে, ইতিমধ্যে অন্তত চারটি তেল ও গ্যাস ট্যাংকার নিরাপত্তা শঙ্কায় হরমুজ প্রণালি অতিক্রম না করে মাঝপথ থেকে ফিরে গেছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড ওয়েল বা অপরিশোধিত তেলের দাম আজ বুধবার প্রায় ৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পর ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা এবং ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞার সাময়িক ছাড় (ওয়েভার) প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাজারে নতুন করে সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা তৈরি করেছে।৭ ঘণ্টা আগে
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