‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ৩৪
রাশিয়ার তেল আমদানি করায় ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: সংগৃহীত
রাশিয়ার তেল আমদানি করায় ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘অপরাধে’ ভারতকে শুল্ক আরোপ ‘শাস্তি’ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তিনি দাবি করলেন, এই শাস্তির পর ভারতকে তেলের গ্রাহক হিসেবে আর পাবে না রাশিয়া। গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প এ মন্তব্য করেছেন বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

তবে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল (ক্রুড অয়েল) কেনা চালিয়ে যাওয়া দেশগুলোর ওপর তিনি হয়তো আর এ ধরনের অতিরিক্ত শুল্ক (সেকেন্ডারি ট্যারিফ) আরোপ করবেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছিল। ইউক্রেনে যুদ্ধে শেষ করার কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হলে যেসব দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিনে থাকে তাদের ওপরও দ্বিতীয় স্তরের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলেছিল। চীন ও ভারত রাশিয়ার প্রধান দুই তেল ক্রেতা দেশ। এই নিষেধাজ্ঞার ফলশ্রুতিতে গত মাসে ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ২৫ শতাংশ শুল্কের পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ হয়। এই অতিরিক্ত শুল্ক ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

অবশ্য নয়াদিল্লি এখনো মস্কো থেকে তেল কেনা স্থগিতের কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি।

গতকাল শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “তিনি (রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন) বলতে গেলে ভারতের মতো একটি তেল গ্রাহককে হারালেন, যা তাঁর প্রায় ৪০ শতাংশ তেল কিনে নিত। আপনারা জানেন, চীনও অনেক কেনে...। যদি আমি ‘দ্বিতীয় স্তরের নিষেধাজ্ঞা’ বা ‘দ্বিতীয় স্তরের শুল্ক’ আরোপ করি, তবে তাদের (চীন ও ভারত) জন্য তা খুব ধ্বংসাত্মক হবে। যদি আমাকে তা করতে হয়, আমি করব। হয়তো আমাকে তা করতে হবে না। ”

রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে গত ৬ আগস্ট ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেন এবং পরবর্তীতে তা দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশে উন্নীত করেন।

ভারত এই পদক্ষেপকে ‘অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অসংগত’ বলে নিন্দা জানিয়েছে। এই শুল্ক আরোপ বস্ত্র, সামুদ্রিক এবং চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির মতো ক্ষেত্রগুলোকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, অর্থনৈতিক চাপের মুখে ভারত পিছু হটবে না।

ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল শোধনাগারগুলো রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে, যদিও এ বিষয়ে ভারত সরকার এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি।

গত বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এএস সাহনি বলেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি এবং অর্থনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতেই কেনা চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২২ সালে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার তেল বর্জন করে এবং ইউক্রেন আক্রমণের জন্য মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর ভারত রাশিয়ার তেলের বৃহত্তম গ্রাহক হয়ে ওঠে।

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, যদি ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে দেয়, তাহলে চলতি অর্থবছরে দেশটির অপরিশোধিত তেল আমদানির বিল ৯ বিলিয়ন ডলার এবং পরবর্তী বছরে ১২ বিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, রাশিয়ার সরবরাহ বন্ধ হলে ভারত ইরাক থেকে তেল কিনতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ভারতে প্রধান তেল সরবরাহকারী দেশ ছিল ইরাক। এরপর সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিকে তাকাতে পারে।

আলাস্কায় বৈঠক শেষে ট্রাম্প ও ইউক্রেন নিয়ে যা বললেন পুতিনআলাস্কায় বৈঠক শেষে ট্রাম্প ও ইউক্রেন নিয়ে যা বললেন পুতিন

ডেটা ইন্টেলিজেন্স ফার্ম কেপলার লিমিটেড জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা এবং মার্কিন শাস্তির হুমকির কারণে চাহিদা কমে যাওয়ায় রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ভারতীয় ক্রেতাদের কাছে কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

ভারতরাশিয়াতেলঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
