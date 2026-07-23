Ajker Patrika
En
করপোরেট

জনতা ব্যাংকের ৮৯৫তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জনতা ব্যাংকের ৮৯৫তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসির ৮৯৫তম পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান।

সভায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক বদরে মুনির ফেরদৌস, আব্দুল মজিদ শেখ, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মো. শাহাদাৎ হোসেন ও মো. আহসান কবীর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী আব্দুর রহমানও সভায় অংশ নেন।

সভায় ব্যাংকের শ্রেণীকৃত খেলাপি ঋণ আদায়ের অগ্রগতি এবং এ সংক্রান্ত করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে বিভিন্ন বিষয়েও মতবিনিময় করেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত