সাউথইস্ট ব্যাংকের ইজিএম ও এজিএম অনুষ্ঠিত

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির ৯ম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) এবং ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সভায় ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার কোটি টাকা করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন শেয়ারহোল্ডাররা। একই সঙ্গে ২০২৫ সালের জন্য ৩ শতাংশ নগদ ও ৭ শতাংশ বোনাস শেয়ারসহ মোট ১০ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম. এ. কাশেম। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভাইস চেয়ারপারসন রেহানা রহমান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, স্বতন্ত্র পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. খালিদ মাহমুদ খান, কোম্পানি সচিব মামুনুর রশীদসহ উদ্যোক্তা ও বিপুলসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার অংশ নেন।
সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. খালিদ মাহমুদ খান ২০২৫ সালের আর্থিক ও পরিচালনাগত সাফল্য তুলে ধরে ব্যাংকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৌশল উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ২০২৫ সালে ব্যাংক সম্মিলিতভাবে ১১ হাজার ৯৭৮ দশমিক ৪৩ মিলিয়ন টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে।
সভায় জানানো হয়, ব্যাংক ২০২৫ সালে ১১,৯৭৮. ৪৩ মিলিয়ন টাকা (সম্মিলিত) পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ৪৩৯,২৩৪. ৯০ মিলিয়ন টাকা, মোট সম্পদের পরিমাণ ৫৫৪,৪২৪. ৫৬ মিলিয়ন টাকা, শেয়ার প্রতি আয় ২.৫১ টাকা (সম্মিলিত), শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ২৫.৭৪ (সম্মিলিত) ছিল। ২০২৫ সালে ব্যাংকের মূল্য-আয় অনুপাত ছিল ৩.৬২ গুন। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংকের রেগুলেটরি মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১,০৯৬. ১৮ মিলিয়ন টাকায়। ব্যয় দক্ষতার ভিত্তিতে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি ব্যাংকিং খাতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। ব্যাংকের আয় অনুপাতে ব্যয় ছিল ৩৯.৫৬ শতাংশ।
বিশেষ সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডাররা অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধির পাশাপাশি সংঘস্মারক ও সংঘবিধির সংশ্লিষ্ট ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনীও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন।
সভায় চেয়ারম্যান এম. এ. কাশেম ব্যাংকের টেকসই প্রবৃদ্ধিতে শেয়ারহোল্ডারদের ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ব্যাংকের ব্র্যান্ড ইমেজ, কার্যক্রমের দক্ষতা এবং সেবার মান আরও উন্নত করতে শেয়ারহোল্ডারদের গঠনমূলক পরামর্শ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
জনতা ব্যাংক পিএলসির ৮৯৫তম পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান।১ ঘণ্টা আগে
গ্রাহকদের আরও আধুনিক ও মানসম্মত সেবা দিতে রাজধানীর মিরপুরে নতুন একটি গ্রামীণফোন সেন্টার (জিপিসি) উদ্বোধন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। ডিজিটাল-ফার্স্ট সেবার মাধ্যমে উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেন্টারটি চালু করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকায় নতুন আউটলেট চালু করেছে দেশের বৃহত্তম রিটেইল চেইন শপ স্বপ্ন। আজ বুধবার (২২ জুলাই) মিরপুর মডেল থানা রোডে অবস্থিত প্রায় ৯ হাজার বর্গফুট আয়তনের আউটলেটটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এটি নিয়ে দেশের বৃহত্তম সুপার শপটির মোট আউটলেটের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৬১ টিতে।১ দিন আগে
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে অরণ্য বাংলাদেশের উদ্যোগে পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের বড় গুয়াখড়া গ্রামে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।১ দিন আগে