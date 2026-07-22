চাটমোহরে গাছের চারা বিতরণ করল অরণ্য বাংলাদেশ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে অরণ্য বাংলাদেশের উদ্যোগে পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের বড় গুয়াখড়া গ্রামে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
গত সোমবার (২০ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রধান অতিথি হিসেবে গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন অরণ্য বাংলাদেশের পরিচালক ইশতিয়াক আহমেদ। এ কার্যক্রমে আরও ছিলেন বেসরকারি সংস্থা হারডোর নির্বাহী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম ও চাটমোহর প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েল।
এ সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে পলি পেয়ারা, বেল, জাম, অর্জুন, কারিপাতা, ডেউয়া ফলসহ বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
এ ছাড়া গত দুই দিন অরণ্য বাংলাদেশের উদ্যোগে চলনবিল অঞ্চলে ২ শতাধিক হিজল, জারুল ও কদম গাছ, খুদিজাম রোপণ করা হয়েছে।
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