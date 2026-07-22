Ajker Patrika
En
করপোরেট

চাটমোহরে গাছের চারা বিতরণ করল অরণ্য বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চাটমোহরে গাছের চারা বিতরণ করল অরণ্য বাংলাদেশ
গ্রামে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেছে অরণ্য বাংলাদেশ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে অরণ্য বাংলাদেশের উদ্যোগে পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের বড় গুয়াখড়া গ্রামে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

গত সোমবার (২০ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রধান অতিথি হিসেবে গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন অরণ্য বাংলাদেশের পরিচালক ইশতিয়াক আহমেদ। এ কার্যক্রমে আরও ছিলেন বেসরকারি সংস্থা হারডোর নির্বাহী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম ও চাটমোহর প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েল।

এ সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে পলি পেয়ারা, বেল, জাম, অর্জুন, কারিপাতা, ডেউয়া ফলসহ বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

এ ছাড়া গত দুই দিন অরণ্য বাংলাদেশের উদ্যোগে চলনবিল অঞ্চলে ২ শতাধিক হিজল, জারুল ও কদম গাছ, খুদিজাম রোপণ করা হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীপাবনাগাছকরপোরেটপাবনা সদরপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত