৩১ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিল আইএফআইসি ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আইএফআইসি ব্যাংকের ল’ এবং আইটি বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি কর্মকর্তাদের সনদপত্র দেওয়া হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
আইএফআইসি ব্যাংকের ল’ এবং আইটি বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি কর্মকর্তাদের সনদপত্র দেওয়া হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বিগত তিন মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্নের পর ৪র্থ ব্যাচের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিংয়ের (ল’ ও আইটি) মোট ৩১ জন কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত উক্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ৪র্থ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি আইটি ব্যাচের ১৭ জন এবং ৪র্থ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ল’ ব্যাচের ১৪ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দেওয়া হয়।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরাসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

