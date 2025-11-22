সব পোশাক কারখানাকে ‘আফটারশক’ নিয়ে সতর্ক করল বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।
এতে বলা হয়, ভূমিকম্পের পরপরই বড় ধরনের পরাঘাত অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে হবে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
এ ছাড়া ভবনকাঠামো, উৎপাদন এলাকা, সিঁড়ি, এক্সিট রুট, বৈদ্যুতিক সংযোগ, বয়লার রুমসহ ঝুঁকিপ্রবণ স্থানগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোথাও ফাটল, ক্ষতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিদর্শন করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কারখানার ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি না করে শ্রমিকদের শান্ত রেখে নিরাপদ স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করে, নিরাপত্তা দলকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে এবং ভবনের ভেতরে জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা (ইভাকশন প্ল্যান) হালনাগাদ করে সবাইকে জানাতে হবে।
সার্কুলারে বিজিএমইএ জানায়, পরিস্থিতির অবনতি হলে প্রয়োজনে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও নিতে হবে। সর্বোপরি শ্রমিকদের জীবন-নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘আরএফএল-এর খেলনা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে তৈরি হওয়ায় শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমাদের খেলনা রপ্তানির নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি নয়; বরং বাংলাদেশের খেলনা শিল্পকে বৈশ্বিক মানচিত্রে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের খেলনার বাজার আগে ছিল আমদানি নির্ভর, সেখানে এখন আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরএফএল বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরির খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে।’
আরএফএল গ্রুপ ২০১৫ সালে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। বর্তমানে প্লেটাইম ব্র্যান্ডের অধীনে এডুকেশনাল টয়, রিচার্জেবল কার, ট্রাইসাইকেল, রকার, স্লাইডার, বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরি সহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে।
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি করবে না বলে জানিয়েছে।
আগামী বছর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি জ্বালানি আমদানির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার পরপরই ভারতের বৃহত্তম কনগ্লুমারেটটি এমন সিদ্ধান্ত নিল।
এ ছাড়া রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপটি এল গতকাল শুক্রবার কার্যকর হওয়া রাশিয়ার প্রধান তেল উৎপাদনকারী সংস্থা রোসনেফট এবং লুকোইলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরপরই।
রিলায়েন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে যাওয়া পণ্য আমদানি সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্মতি নিশ্চিত করতে এই পরিবর্তন নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে।
রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস অফিস বলেছে, ‘আমরা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় অর্থপূর্ণ অগ্রগতি সাধনের জন্য মুখিয়ে আছি।’
রুশ তেল ক্রয় নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই তিক্ত। ট্রাম্প প্রশাসন গত আগস্টে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। এই অতিরিক্ত শুল্কের মধ্যে ২৫ শতাংশ জরিমানা বা শাস্তিমূলক শুল্ক রুশ তেল ও অস্ত্র কেনার কারণে। ট্রাম্পের অভিযোগ, এই কেনাকাটা মস্কোকে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থায়ন করছে। যদিও ভারত এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে ভারতের মোট তেল আমদানির মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল রুশ তেল, ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ। ভারতের মোট রুশ তেল আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশই আনে রিলায়েন্স। জামনগর শোধনাগারটি বিশ্বের বৃহত্তম একক-সাইট শোধনাগার কমপ্লেক্স। সেখানে রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য দুটি পৃথক ইউনিট রয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলার পরও মাসাধিককাল ধরে মস্কো থেকে তেল ক্রয় হ্রাস না করার গোঁ ধরে ছিল দিল্লি। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাপ অবশেষে ভারতে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক মাস ধরে ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলো আমদানি কমিয়ে দিচ্ছে।
কার্নেগি এনডাওমেন্টের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিলায়েন্স অক্টোবরে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রুশ সংস্থাগুলো থেকে ক্রয়াদেশ ১৩ শতাংশ কমিয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে সৌদি আরব থেকে আমদানি ৮৭ শতাংশ এবং ইরাক থেকে আমদানি ৩১ শতাংশ বাড়িয়েছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শোধনাগারগুলোও ডিসেম্বরের চুক্তির জন্য রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি এড়িয়ে যাচ্ছে।
গ্লোবাল ট্রেড অ্যান্ড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই) থিংকট্যাংকের অজয় শ্রীবাস্তব বিবিসিকে বলেন, ভারত যেহেতু রুশ তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে, তাই ওয়াশিংটনের উচিত অবিলম্বে ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা।
শ্রীবাস্তব আরও বলেন, ‘ভারত আমেরিকার প্রত্যাশা পূরণের পরও শুল্ক বজায় রাখলে তা সদিচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে। যেখানে ইতিমধ্যে নাজুক বাণিজ্য আলোচনাকে মন্থর করার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।’
রাশিয়ার তেল ক্রয় নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের অনিশ্চয়তার পর বর্তমান পরিস্থিতি সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
পেঁয়াজের দাম কমাতে আমদানির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। শেষ পর্যন্ত আমদানির অনুমোদন না হলেও এর ঘোষণার প্রভাবে বাজারে সামান্য কমেছে পেঁয়াজের দাম। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১০০-১১০ টাকা। এক সপ্তাহ আগে যা ছিল ১১০-১২০ টাকা। তবে ভালো মানের বাছাই করা পেঁয়াজ কিনতে এখনো ১২০ টাকা লাগছে।
গতকাল রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলোতে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৮৫-১০০ টাকা কেজি করে। গত সপ্তাহে তা ছিল ৯২-১০৮ টাকা।
চলতি মাসের শুরুতে হঠাৎ পেঁয়াজের দাম বাড়তে থাকে। এক সপ্তাহে কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা বেড়ে তা ১২৫ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ৯ নভেম্বর পেঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত জানান। তবে তিনি তখন এ-ও বলেন, পরবর্তী এক সপ্তাহ বাজার দেখে দাম না কমলে আমদানির অনুমোদন দেওয়া হবে। আমদানির জন্য ২ হাজারের বেশি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান উপদেষ্টা। তবে ১০ দিনেও দাম বিশেষ না কমলেও এখন পর্যন্ত আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়নি।
বিক্রেতারা বলছেন, নতুন মৌসুমের মুড়িকাটা পেঁয়াজ আসতে আরও ১০ দিনের বেশি লাগবে। এর মধ্যে বাজারে পেঁয়াজের ঘাটতি হবে না। দেশীয় মজুত দিয়ে চাহিদা পূরণ হবে। তবে নতুন পেঁয়াজ না আসা পর্যন্ত দামও খুব বেশি কমবে না।
রাজধানীর শ্যামবাজারের পেঁয়াজের আড়ত মেসার্স মাতৃ ভান্ডারের আড়ত মালিক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমদানির ভয়ে অনেক ব্যাপারী মজুত পেঁয়াজ দ্রুত ছেড়ে দিচ্ছিলেন। তাই দাম কিছুটা কমে আসে। তবে এখন আবার এক জায়গায় থেমে গেছে। কারণ, সরকার হুঁশিয়ারি দিলেও পরে আর আমদানির অনুমোদন দেয়নি।
পেঁয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা কমেছে রসুনের দামও। খুচরায় আমদানির (চীনা) রসুন বিক্রি হচ্ছে ১৬০-২০০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ১৮০-২২০ টাকা করে।
গতকাল রাজধানীর মালিবাগ, সেগুনবাগিচা, শান্তিনগর, মানিকনগরসহ বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ৫-১০ টাকা কমে ১৬০-১৮০ টাকায় নেমেছে। এ ছাড়া ডিমের দাম ডজনে ৫-১০ টাকা কমে ১৩৫-১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
সেগুনবাগিচা বাজারের ডিম ব্যবসায়ী নূর ই আলম বলেন, এখন আবহাওয়া ভালো থাকায় ফার্মের মুরগি ও ডিমের উৎপাদন ভালো। এতে সরবরাহ বেড়ে দাম কিছুটা কমেছে। শীত খুব বেশি না পড়লে এই দাম দীর্ঘদিন থাকবে বলে আশা করা যায়।
আমন মৌসুম শুরু হলেও গত এক সপ্তাহ চালের দাম না কমে একই জায়গায় রয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সাধারণত আমন মৌসুম শুরু হলে চালের দাম প্রতি সপ্তাহেই কিছু কিছু করে কমে। কিন্তু এবার মৌসুম শুরুর আগে কিছুটা কমেছিল। তবে গত এক সপ্তাহ দাম স্থির রয়েছে।
রাজধানীর বাজারগুলো ঘুরে দেখা যায়, খুচরায় ভালো মানের আটাশ চালের বিক্রি হচ্ছে ৬০-৬২ টাকা কেজি দরে। এ ছাড়া মাঝারি মানের আটাশ চালের দাম ৫৬-৬০ টাকা। কাটারি নাজির জাতের চাল বিক্রি হচ্ছে ৭৪-৭৬ টাকা কেজি। মিনিকেট বা জিরাশাইল বিক্রি হচ্ছে ৭৮-৭০ টাকায়।
রাজধানীর মুগদা বাজারের মেসার্স মরিয়ম স্টোরের চাল ব্যবসায়ী মো. ইউনুস বলেন, ‘গত সপ্তাহে চালের মূল্য ১-২ টাকা কমেছিল। এ সপ্তাহে আগের মতোই রয়েছে। নতুন চাল না আসা পর্যন্ত মনে হচ্ছে কমবে না।’
এদিকে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সবজির দাম কমার পর আবার বাড়ছে। শীত মৌসুমের সবজির সরবরাহ শুরু হলেও গত এক সপ্তাহে বেশ কিছু সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০-২০ টাকা বেড়েছে। বাজারে মুলা বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৪০-৫০ টাকা। শিম, করলা, ঢ্যাঁড়স, বেগুন, গাজর, পটোল, শসা, শালগমসহ অধিকাংশ সবজি বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ৬০-৮০ টাকা ছিল। গত সপ্তাহ পর্যন্ত কোথাও কোথাও শিম ৪০ টাকা কেজিতেও পাওয়া গিয়েছিল।
শীতের অন্যতম জনপ্রিয় সবজি ফুলকপি ও বাঁধাকপির দামও কিছুটা বেড়ে ৫০-৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি। বিক্রেতারা বলছেন, ফুলকপির দাম বেড়েছে আকার বাড়ার কারণে। এত দিন যে ফুলকপি বাজারে পাওয়া যেত এখনকারগুলো তার চেয়ে আকারে বড়।
কাঁচা মরিচের দাম আগের মতোই রয়েছে, ১৬০-১৭০ টাকা কেজি। আলু ২৫ টাকা কেজিতেই স্থির এখনো।
মানিকনগর বাজারের সবজি বিক্রেতা আনোয়ার বলেন, ‘সবজির দাম হঠাৎ আবার বাড়ছে। কিন্তু কেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। সাধারণত এই সময়ে দাম বাড়ার কথা না।’
বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজ বন্ড বিক্রয় এবং ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময়সহ পাঁচ ধরনের সেবা আজ বৃহস্পতিবার বন্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি চালানসেবা এবং চালানসংক্রান্ত ভাংতি টাকা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আজ ইস্যু করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, প্রাথমিকভাবে আজকের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও সদরঘাট অফিস এসব সেবা থেকে বিরত থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেবা বন্ধ করলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলো যাতে নির্বিঘ্নে এসব সেবা দেয়, সে জন্য তদারকি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক কেপিআইভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। আর বিশ্বের কোনো দেশ এ ধরনের সেবা দেয় না।
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতিকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের বিভিন্ন সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসংক্রান্ত কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ নিরাপত্তা স্তরভুক্ত। তাই বিশেষ নিরাপত্তার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
