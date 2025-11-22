Ajker Patrika
অর্থনীতি

সব পোশাক কারখানাকে ‘আফটারশক’ নিয়ে সতর্ক করল বিজিএমইএ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ০২
সব পোশাক কারখানাকে ‘আফটারশক’ নিয়ে সতর্ক করল বিজিএমইএ

দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

এতে বলা হয়, ভূমিকম্পের পরপরই বড় ধরনের পরাঘাত অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে হবে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এ ছাড়া ভবনকাঠামো, উৎপাদন এলাকা, সিঁড়ি, এক্সিট রুট, বৈদ্যুতিক সংযোগ, বয়লার রুমসহ ঝুঁকিপ্রবণ স্থানগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোথাও ফাটল, ক্ষতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিদর্শন করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কারখানার ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি না করে শ্রমিকদের শান্ত রেখে নিরাপদ স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করে, নিরাপত্তা দলকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে এবং ভবনের ভেতরে জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা (ইভাকশন প্ল্যান) হালনাগাদ করে সবাইকে জানাতে হবে।

সার্কুলারে বিজিএমইএ জানায়, পরিস্থিতির অবনতি হলে প্রয়োজনে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও নিতে হবে। সর্বোপরি শ্রমিকদের জীবন-নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিষয়:

কারখানাবিজিএমইএপোশাকভূমিকম্পঝুঁকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...