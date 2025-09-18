বে টার্মিনালের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতায় আগ্রহী সিঙ্গাপুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের বে টার্মিনালের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সিঙ্গাপুর। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে তারা উচ্চমূল্যের পোশাক আমদানিতেও আগ্রহ দেখিয়েছে।
সিঙ্গাপুরের অনাবাসী হাইকমিশনার ডেরেক লো ইউ-সে ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। উত্তরার বিজিএমইএ কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, লজিস্টিকস, বন্দর ব্যবস্থাপনা ও শ্রমসংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিচেল লি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কান্ট্রি অফিসার টি এ এল দায়ে আর্ন, এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুরের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বেনজামিন চু এবং বিজিএমইএ পরিচালক রুমানা রশীদ।
আলোচনায় সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার জানান, বিশ্বব্যাপী কনটেইনার ট্রাফিক হ্যান্ডলিংয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের বে টার্মিনালের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তিনি বন্দর দক্ষতা বাড়াতে বিজিএমইএ সভাপতির মতামতও চান।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বাংলাদেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা উন্নত হলে আমদানি-রপ্তানি খরচ কমবে এবং শিপিং প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে।
বৈঠকে আরও জানানো হয়, বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিনিয়োগ প্রসঙ্গে হাইকমিশনার বিনিয়োগকারীদের শতভাগ মুনাফা প্রত্যাবাসনের (প্রফিট রিপ্যাট্রিয়েশন) নিশ্চয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বিজিএমইএ সভাপতি সিঙ্গাপুরকে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং কৃষিজাত পণ্য ও ফলমূল রপ্তানিতে সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়াতে সিঙ্গাপুরের বাজারে উচ্চমূল্য সংযোজিত পোশাকের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।
হাইকমিশনার বিজিএমইএ নেতাদের সিঙ্গাপুর সফরে আমন্ত্রণ জানান, যাতে তাঁরা সরাসরি সিঙ্গাপুরের বন্দর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
