ঊর্ধ্বমুখী সূচকে নতুন বছরের শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নতুন বছর শুরু হতেই ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার। ২০২৬ সালের প্রথম কার্যদিবসে গতকাল বৃহস্পতিবার উভয় স্টক এক্সচেঞ্জেই লেনদেন হওয়া অধিকাংশ শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। ফলে সূচকের পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে।

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনের শুরু থেকেই দর বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, যা দিনের শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। সব খাত মিলিয়ে লেনদেন হওয়া ৩৯১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬৩টির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, ৬৬টির কমেছে এবং ৬২টির অপরিবর্তিত ছিল। এর প্রভাবে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের কার্যদিবসের তুলনায় ৪৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯১০ পয়েন্টে।

সূচকের পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। দিনভর হাতবদল হয়েছে ৩৬৮ কোটি ১৫ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৫৪ কোটি ৪ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ১৪ কোটি ১১ লাখ টাকা।

অন্য পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন হওয়া ১৪৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৩টির দাম বেড়েছে, ৩৮টির কমেছে এবং ১২টির অপরিবর্তিত ছিল। সিএসইতে মোট লেনদেন হয়েছে ৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা, যা আগের কার্যদিবসের তুলনায় কিছুটা কম হলেও দাম বাড়ার প্রবণতা বাজারে ইতিবাচক মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়।

