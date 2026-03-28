Ajker Patrika
অর্থনীতি

দেশের বাজারে বাড়ল সোনা-রুপার দাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি

টানা দরপতনের পর এবার দেশের বাজারে ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপার দাম। আজ শনিবার (১৮ মার্চ) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। আজ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাজুসের মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩৬ হাজার ৯০৬ টাকা। ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৬ হাজার ৫২ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৫৬ টাকা এবং সনাতনী সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৭১ টাকা।

অন্যদিকে রুপার দামও বাড়িয়েছে বাজুস। নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৩৬৩ টাকা। ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ১২৯ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৪৩১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা প্রতি ভরি ৩ হাজার ৩২৪ টাকা।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানিয়েছে, সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনা ও রুপার নতুন নির্ধারিত দাম আজ সকাল ১০টা থেকে সারা দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

বিষয়:

দামসোনাঅর্থনীতির খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

