সোনালি আঁশে দ্বিগুণ লাভে উচ্ছ্বাস

মেহেদী হাসান, (দিনাজপুর) ফুলবাড়ী
একসময় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ ছিল সোনালি আঁশ পাট। কিন্তু সিনথেটিক ফাইবারের আগ্রাসন, নিম্ন দাম ও বাজার সংকটের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছিল এ ঐতিহ্যবাহী ফসল। দীর্ঘ হতাশার পর অবশেষে সেই সোনালি আঁশে আবারও ফিরছে সুদিন। দিনাজপুরের ফুলবাড়ীসহ আশপাশের এলাকায় এ বছর পাটের ভালো ফলন ও ন্যায্য দাম পেয়ে খুশি চাষিরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে পাটের দাম প্রতি মণ ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। এতে চাষিরা লোকসান গুনতে বাধ্য হতেন। ফলে অনেকেই ধান বা ভুট্টা চাষে ঝুঁকে পড়েন। তবে চলতি মৌসুমে চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবার বাজারে প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৪ হাজার টাকায়। একই সঙ্গে পাটকাঠির দামও বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি মণ ৪৫০-৫৫০ টাকায়। ফলে চাষিরা দ্বিগুণ লাভে উচ্ছ্বসিত।
খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের মোক্তারপুর গ্রামের চাষি মাহাবুর রহমান বলেন, আগে পাট চাষ করে লোকসান গুনতে হতো। কিন্তু এবার দাম ভালো, পাটকাঠিও বিক্রি হচ্ছে ভালো দামে। তাই পরের বছর আরও বেশি জমিতে পাট চাষ করব।
চাষি আজিজুল হক বলেন, বিরামপুরে পাট বিক্রি করতে যেতে সময় লাগে, পরিবহন খরচও বাড়ে। যদি ফুলবাড়ীতেই আড়ত বা পাটবাজার হতো, তাহলে কৃষকের অনেক সুবিধা হতো।
ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬০ হেক্টর জমিতে পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রতি হেক্টরে গড়ে ১১ দশমিক ৮৩ বেল হিসেবে মোট ৭১০ বেল পাট উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। সরকারিভাবে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০ জন কৃষককে ২০ বিঘা জমির জন্য পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শাহানুর রহমান বলেন, পাট অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। এর চাহিদা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ছে। সরকারি সহায়তা অব্যাহত থাকলে আগামী বছর পাটের আবাদ আরও বাড়বে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বাড়ায় পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত পাট ও পাটপণ্যের বাজারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন ও তুরস্ক অন্যতম ক্রেতা। গত কয়েক বছরে পাটপণ্যের রপ্তানি আয় প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এ প্রবণতা টিকে থাকলে আগামী পাঁচ বছরে এই খাত পুনরায় বড় রপ্তানি আয়ের উৎস হতে পারে।
একসময় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ ছিল সোনালি আঁশ পাট। কিন্তু সিনথেটিক ফাইবারের আগ্রাসন, নিম্ন দাম ও বাজার সংকটের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছিল এ ঐতিহ্যবাহী ফসল। দীর্ঘ হতাশার পর অবশেষে সেই সোনালি আঁশে আবারও ফিরছে সুদিন। দিনাজপুরের ফুলবাড়ীসহ আশপাশের এলাকায় এ বছর পাটের ভালো ফলন ও ন্যায্য দাম পেয়ে খুশি চাষিরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে পাটের দাম প্রতি মণ ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। এতে চাষিরা লোকসান গুনতে বাধ্য হতেন। ফলে অনেকেই ধান বা ভুট্টা চাষে ঝুঁকে পড়েন। তবে চলতি মৌসুমে চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবার বাজারে প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৪ হাজার টাকায়। একই সঙ্গে পাটকাঠির দামও বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি মণ ৪৫০-৫৫০ টাকায়। ফলে চাষিরা দ্বিগুণ লাভে উচ্ছ্বসিত।
খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের মোক্তারপুর গ্রামের চাষি মাহাবুর রহমান বলেন, আগে পাট চাষ করে লোকসান গুনতে হতো। কিন্তু এবার দাম ভালো, পাটকাঠিও বিক্রি হচ্ছে ভালো দামে। তাই পরের বছর আরও বেশি জমিতে পাট চাষ করব।
চাষি আজিজুল হক বলেন, বিরামপুরে পাট বিক্রি করতে যেতে সময় লাগে, পরিবহন খরচও বাড়ে। যদি ফুলবাড়ীতেই আড়ত বা পাটবাজার হতো, তাহলে কৃষকের অনেক সুবিধা হতো।
ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬০ হেক্টর জমিতে পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রতি হেক্টরে গড়ে ১১ দশমিক ৮৩ বেল হিসেবে মোট ৭১০ বেল পাট উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। সরকারিভাবে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০ জন কৃষককে ২০ বিঘা জমির জন্য পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শাহানুর রহমান বলেন, পাট অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। এর চাহিদা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ছে। সরকারি সহায়তা অব্যাহত থাকলে আগামী বছর পাটের আবাদ আরও বাড়বে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বাড়ায় পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত পাট ও পাটপণ্যের বাজারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন ও তুরস্ক অন্যতম ক্রেতা। গত কয়েক বছরে পাটপণ্যের রপ্তানি আয় প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এ প্রবণতা টিকে থাকলে আগামী পাঁচ বছরে এই খাত পুনরায় বড় রপ্তানি আয়ের উৎস হতে পারে।
অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দেওয়া সরকারের এক বড় সিদ্ধান্তে পুঁজিবাজারের হাজারো সাধারণ বিনিয়োগকারী এখন অনিশ্চয়তার ছায়ায়। লুটপাট ও অনিয়মে জর্জরিত পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক বেসরকারি ব্যাংককে একীভূত করে নতুন ব্যাংক গঠন এবং ৯টি দুর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।২৬ মিনিট আগে
বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বিক্রয় ও বিপণন কর্মকর্তাদের সংগঠন ইলেকট্রনিক মিডিয়া মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের (ইমা) কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহনা টেলিভিশনের সিইও এবং হেড অব মার্কেটিং তছলিম চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন জিটিভির হেড অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ফেরদৌস নাঈম পরাগ।৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও সোনার বাজার অস্থির। পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে সোনার দাম; রেকর্ডের পর রেকর্ড ভেঙেই চলেছে। গত সপ্তাহে বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো আউন্সপ্রতি সোনার দাম ৪ হাজার ডলারের মাইলফলক ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশেও প্রথমবার সোনার দাম ২ লাখ টাকা ছাড়িয়ে ইতিহাস গড়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
পূবালী ব্যাংক পিএলসি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দুটি বাস দিয়েছে। এই উপলক্ষে বুয়েট ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবু বোরহান মোহাম্মদ৪ ঘণ্টা আগে