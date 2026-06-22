Ajker Patrika
অর্থনীতি

সিটিজেনস ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিটিজেনস ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
সিটিজেনস ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির প্রথম সভা সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা, নির্দেশিকা ও কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ। কমিটির সদস্য ড. মুফতি মুহাম্মদ আবু ইউসুফ ও মুফতি মুঈনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আলমগীর হোসেন সভায় অংশ নেন।

সভায় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফ, ইসলামিক ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম শিকদারসহ বিভাগের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শরিয়াহ পরিপালন, সেবার মানোন্নয়ন, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং শরিয়াহসম্মত পণ্য ও সেবার পরিচালনাসংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা ও কার্যপ্রক্রিয়া অনুমোদন করা হয়।

এ সময় কমিটির সদস্যরা সিটিজেনস ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা চালুর লক্ষ্যে গৃহীত প্রস্তুতি ও কৌশলগত উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, সিটিজেনস ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম দেশের ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং শরিয়াহসম্মত ব্যাংকিং সেবায় একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
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