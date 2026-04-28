Ajker Patrika
অর্থনীতি

দেশে কমল সোনা-রুপার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দেশে কমল সোনা-রুপার দাম

দেশের বাজারে সোনা ও রুপার দাম কমেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সবচেয়ে ভালো মানের সোনার দাম এখন থেকে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৭০৭ টাকা এবং সবচেয়ে ভালো মানের রুপার দাম ৫ হাজার ৪৮২ টাকা।

আজ সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে জানানো হয়, নতুন এই দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ৪৪ হাজার ৭০৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ৩৩ হাজার ৪১১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ১৭১ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার প্রতি ভরির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৫৯ টাকা।

অন্যদিকে, ২২ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৪৮২ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ১৯০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৪৯১ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ভরিপ্রতি ৩ হাজার ৩৮৩ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে।

বিষয়:

দামসোনাঅর্থনীতির খবরআজকের রুপার দাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঈদে যমুনা ইলেকট্রনিকসের ‘ডাবল খুশি অফার’, রয়েছে গাড়ি জেতার সুযোগ

দেশে কমল সোনা-রুপার দাম

দেশে কমল সোনা-রুপার দাম

শিল্প খাতজুড়ে করের চাপ কমানোর দাবি

আস্থার সংকটে বাংলাদেশ, কমছে বিদেশি বিনিয়োগ