আগস্টে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ

আগস্ট মাসে ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের বিদ্যমান দাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার জ্বালানি বিভাগের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, ১ আগস্ট থেকে এই দাম কার্যকর থাকবে। গত ৩১ মে বিভাগটির জারি করা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত ভোক্তা পর্যায়ের জ্বালানি তেলের দাম আগস্ট মাসেও অপরিবর্তিত থাকবে।
বর্তমান মূল্য অনুযায়ী, প্রতি লিটার ডিজেল ১১৫ টাকা, কেরোসিন ১৩৫ টাকা, অকটেন ১৪৫ টাকা এবং পেট্রল ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
সূত্র: বাসস
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