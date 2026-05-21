সোনার দাম বাড়ল ২১৫৮ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ১২: ০৫
দেশের বাজারে সোনার দাম টানা তিন দফা কমার পর এবার বাড়ানো হয়েছে ২ হাজার ১৫৮ টাকা। এর ফলে সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ৩৮ হাজার ১২১ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে নতুন দাম কার্যকর করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানায়, স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে।

এর আগে আজ সকালে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে সোনার দাম বৃদ্ধির বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম বাড়ানোর এ তথ্য জানানো হয়।

বাজুসের মূল্য অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ২৭ হাজার ৩৩১ টাকা, ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম হয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬৮৯ টাকা।

গত ১৫ মে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমানো হয় ২ হাজার ২১৫ টাকা। এর পর ১৬ মে ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা এবং ২০ মে ২ হাজার ১৫৮ টাকা কমানো হয়। সব মিলিয়ে এই তিন দফায় ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমেছিল ৮ হাজার ৭৪৭ টাকা।

তবে বাজুস রুপার দামে কোনো পরিবর্তন আনেনি। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৬৫৭ টাকা , ২১ ক্যারেটের রুপার প্রতিভরি ৫ হাজার ৩৬৫ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরির দাম ৪ হাজার ৬০৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার প্রতিভরি ৩ হাজার ৪৪১ টাকা।

