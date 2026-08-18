Ajker Patrika
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অর্থনীতি

প্রথমবার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা দিল বিমান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
প্রথমবার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা দিল বিমান
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কাইজার সোহেল আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করে চেক হস্তান্তর করেন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রথমবারের মতো মুনাফার অংশ প্রদান করেছে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ থেকে ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৪২ হাজার ৭১৪ টাকা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

আজ মঙ্গলবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কাইজার সোহেল আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করে এ অর্থের চেক হস্তান্তর করে।

বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)-এর ২৩৪ ধারা অনুযায়ী কোম্পানির নিট মুনাফার পাঁচ শতাংশের ১০ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে দেওয়ার বিধান রয়েছে। সেই আইনি বিধান অনুসরণ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদেয় অর্থের ১০ শতাংশ হিসেবে ৪ কোটি ৬৭ হাজার ৪২ হাজার ৭১৪ টাকার চেক বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের নামে পাঠিয়েছে বিমান।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে মুনাফার অংশ প্রদান করল সংস্থাটি।

চেক হস্তান্তরের সময় বিমানের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডিসিইও, পরিচালক অর্থ এবং মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিমানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে মুনাফার ন্যায্য অংশ প্রদান প্রতিষ্ঠানটির প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার অংশ। জাতীয় আইন ও বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যতেও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই দায়বদ্ধতা পালন করা হবে।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সবিমানশ্রমিকবাংলাদেশ অর্থনীতি
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