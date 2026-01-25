Ajker Patrika
অর্থনীতি

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি চলতি বছরে ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মো. শিরিন। এতে ব্যাংকের ২৪৩টি শাখার ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, বিভাগীয় ও ক্লাস্টার প্রধানেরা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে জানান, ২০২৫ সালে ব্যাংক ২ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা অপারেটিং মুনাফা অর্জন করেছে। এ অর্জনের জন্য তিনি শাখা ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। যেসব শাখা গত বছরের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি, তারা চলতি বছরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, সর্ববৃহৎ অনলাইন ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, ফাস্ট ট্র্যাক, এটিএম, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, পিওএস টার্মিনাল এবং নেক্সাস পে নেটওয়ার্ক কার্যকরভাবে ব্যবহার করে ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারণে আরও মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে করপোরেট খাতের পাশাপাশি রিটেইল ও এসএমই ব্যবসা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

গ্রাহকসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, একটি ব্যাংকের মূল শক্তি ও সাফল্যের ভিত্তি হলো মানসম্মত গ্রাহকসেবা। উৎকৃষ্ট সেবা নিশ্চিত করতে হলে কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সুদৃঢ় জ্ঞান থাকা, গ্রাহকের প্রয়োজন বোঝা এবং সহমর্মিতা ও মানবিকতা প্রদর্শন করা জরুরি।

সম্মেলনে অংশ নেওয়া শাখা ব্যবস্থাপকেরা তাঁদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং ২০২৬ সালের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

অভিনেত্রী ঊর্মিলা, বিজ্ঞাপনী সংস্থার এমডি গাউসুল ও প্রযোজক শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

ঊর্মিলা, গাউসুল ও শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

সম্পর্কিত

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

এলডিসি উত্তরণে উচ্চ শুল্ক রাখা যাবে না, তাই কমানো হচ্ছে: এনবিআর চেয়ারম্যান

এলডিসি উত্তরণে উচ্চ শুল্ক রাখা যাবে না, তাই কমানো হচ্ছে: এনবিআর চেয়ারম্যান

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

ট্রাম্পের হুমকিতে ২৪৪ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি চুক্তি পেয়েছে মার্কিন কোম্পানিগুলো

ট্রাম্পের হুমকিতে ২৪৪ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি চুক্তি পেয়েছে মার্কিন কোম্পানিগুলো