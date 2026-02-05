বিইওএল তৃতীয়বারের মতো অর্জন করেছে ‘গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক’ সার্টিফিকেশন

বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড (বিইওএল) তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক’ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। এটি কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক স্বীকৃতি।
এই অর্জন বিইওএলের শক্তিশালী কর্মসংস্কৃতি, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং কর্মীবান্ধব পরিবেশের প্রমাণ। বিইওএল সব সময় একটি ইতিবাচক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।
তৃতীয়বারের মতো এই সার্টিফিকেশন অর্জনের পেছনে রয়েছে বিইওএলের কর্মীবান্ধব নীতি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ।
বিইওএল শুধু মানসম্মত পণ্য তৈরি করে না, বরং এমন একটি কর্মপরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করে, যেখানে কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত ‘বাংলাদেশ স্টার্টআপ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি পিএলসি’ গঠন ও পরিচালনা-সংক্রান্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ৭ কোটি ৫ লাখ ৭৪ হাজার ৪২০ টাকার চেক হস্তান্তর করেছে এনআরবিসি ব্যাংক।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া-প্যাসিফিকের বাইরে সম্প্রসারণের পাশাপাশি কম্যাক ইউরোপীয় সার্টিফিকেশন পাওয়ার দিকেও এগোচ্ছে। তাদের সি৯১৯ উড়োজাহাজ নিয়ে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলক ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এতে ইউরোপের বাজারেও নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে পারবে।১ দিন আগে
আন্তর্জাতিক সালিস আদালতে এস আলম পরিবারের করা মামলার আবেদনের বিরুদ্ধে সরকার আন্তর্জাতিক আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এই আইনি লড়াইয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হবে বলেও জানান তিনি।১ দিন আগে
ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দী থাকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. মো. সাফিকুর রহমানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। আজ মঙ্গলবার জারি করা এক অফিস আদেশে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।২ দিন আগে