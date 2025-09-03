Ajker Patrika
ফ্লোরিডায় হচ্ছে সপ্তম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সপ্তম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট, ট্যাম্পা, ফ্লোরিডা ও অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ আইএনসি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ট্যাম্পা শহরে আগামী ২৪ ও ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক আয়োজন সপ্তম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট, ট্যাম্পা, ফ্লোরিডা-২০২৬। এই উপলক্ষে আজ বুধবার ঢাকায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সপ্তম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট, ট্যাম্পা, ফ্লোরিডা ও অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ আইএনসি আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এবারের ফেয়ার ও ফেস্ট হবে সংস্কৃতি, ব্যবসা, উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক মহামিলনমেলা। এর মাধ্যমে দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন, সাংস্কৃতিক দল ও শিল্পীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারবে এবং তরুণেরা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন।

এ সময় মেলার আহ্বায়ক আতিকুর রহমান বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের আট বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা রয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন পাল্টা শুল্ক আরোপে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় এখন আমরা সেখানে এগিয়ে রয়েছি ব্যবসা-বাণিজ্যে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই আয়োজন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দল ও শিল্পীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারবে এবং তরুণেরা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন।’

আয়োজকেরা জানান, এবারের আয়োজনের মূল আকর্ষণ থাকবে গ্লোবাল ট্রেড শো ও এক্সিবিশন, আন্তর্জাতিক বিজনেস সামিট ও বি-টু-বি নেটওয়ার্কিং, ইয়ুথ সামিট-তরুণ উদ্যোক্তা ও ভবিষ্যৎ নেতাদের প্ল্যাটফর্ম, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ফুড ফেস্টিভ্যাল ও কুলিনারি শোকেসের পাশাপাশি আর্ট ও ক্র্যাফট প্রদর্শনী।

আয়োজক কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করে, বাংলাদেশ থেকে ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও তরুণ প্রজন্ম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে দেশের সাফল্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরবে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেএমএ প্রেসিডেন্ট আবুল হোসেন, বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোরশেদ, আইএনসির ডিরেক্টর কাজী জাহিদুল ইসলামসহ অনেকে।

বিষয়:

ফ্লোরিডাযুক্তরাষ্ট্রসংস্কৃতিউদ্যোক্তাবাণিজ্য
সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

চামড়াশিল্পে ডিউটি ড্রব্যাক ফেরানোর দাবি বিটিএর

একীভূতকরণে সম্মতি ইউনিয়ন ব্যাংকের

বিদেশি বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা ছাড়পত্র এখন ডিজিটালে

