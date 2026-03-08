মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে উচ্চমানের পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৮৭ কোটি ১৪ লাখ টাকার কিছু বেশি) বিনিয়োগ করবে চীন (হংকং)–ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্লারিশ গার্মেন্টস বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড।
এ লক্ষ্যে আজ রোববার ঢাকার বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কমপ্লেক্সে বেপজা ও প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেনের উপস্থিতিতে চুক্তিতে বেপজার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন এবং ফ্লারিশ গার্মেন্টস বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হ্যান জানজিয়াও স্বাক্ষর করেন।
বেপজা জানায়, নতুন এই কারখানায় বছরে প্রায় ৪০ লাখ পিস বিভিন্ন ধরনের পোশাক উৎপাদন হবে। এর মধ্যে ফ্লিজ জ্যাকেট, সফটশেল জ্যাকেট, ডাউন জ্যাকেট, টি–শার্ট, পলো শার্ট, জিন্স, স্কি স্যুট, ইয়োগা ও রানিং স্যুটসহ বিভিন্ন ধরনের আউটারওয়্যার ও স্পোর্টসওয়্যার থাকবে। এই কারখানায় প্রায় ১ হাজার ৯৮৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে বেপজা।
অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে বেপজা অবকাঠামো সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছে। এতে দেশের রপ্তানিমুখী শিল্প খাত আরও শক্তিশালী হবে। তিনি আরও বলেন, নতুন এই বিনিয়োগকারী ভবিষ্যতে বেপজার অন্যান্য জোনেও উন্নত মানের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে দেশের টেকসই শিল্পায়ন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ আরও গতি পাবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস ও নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
