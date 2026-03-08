Ajker Patrika
অর্থনীতি

মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে উচ্চমানের পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৮৭ কোটি ১৪ লাখ টাকার কিছু বেশি) বিনিয়োগ করবে চীন (হংকং)–ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্লারিশ গার্মেন্টস বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড।

এ লক্ষ্যে আজ রোববার ঢাকার বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কমপ্লেক্সে বেপজা ও প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেনের উপস্থিতিতে চুক্তিতে বেপজার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন এবং ফ্লারিশ গার্মেন্টস বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হ্যান জানজিয়াও স্বাক্ষর করেন।

বেপজা জানায়, নতুন এই কারখানায় বছরে প্রায় ৪০ লাখ পিস বিভিন্ন ধরনের পোশাক উৎপাদন হবে। এর মধ্যে ফ্লিজ জ্যাকেট, সফটশেল জ্যাকেট, ডাউন জ্যাকেট, টি–শার্ট, পলো শার্ট, জিন্স, স্কি স্যুট, ইয়োগা ও রানিং স্যুটসহ বিভিন্ন ধরনের আউটারওয়্যার ও স্পোর্টসওয়্যার থাকবে। এই কারখানায় প্রায় ১ হাজার ৯৮৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে বেপজা।

অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে বেপজা অবকাঠামো সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছে। এতে দেশের রপ্তানিমুখী শিল্প খাত আরও শক্তিশালী হবে। তিনি আরও বলেন, নতুন এই বিনিয়োগকারী ভবিষ্যতে বেপজার অন্যান্য জোনেও উন্নত মানের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে দেশের টেকসই শিল্পায়ন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ আরও গতি পাবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস ও নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বাংলাদেশচীনহংকংবেপজাবিনিয়োগতৈরি পোশাকচট্টগ্রামঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

সম্পর্কিত

মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

মার্চে উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম বাড়ল লিটারে ১৭ টাকা

মার্চে উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম বাড়ল লিটারে ১৭ টাকা

নয় মাস পর আবার ৯ শতাংশের ঘরে মূল্যস্ফীতি

নয় মাস পর আবার ৯ শতাংশের ঘরে মূল্যস্ফীতি

উৎপাদন-সরবরাহ ভাটা, ১০ এলএনজি ট্যাংকার লিজ দিতে চায় কাতার

উৎপাদন-সরবরাহ ভাটা, ১০ এলএনজি ট্যাংকার লিজ দিতে চায় কাতার