Ajker Patrika
অর্থনীতি

আল-আরাফাহ, ন্যাশনাল, প্রিমিয়ার ও আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ২২: ০৭
আল-আরাফাহ, ন্যাশনাল, প্রিমিয়ার ও আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ
মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, মুনির আহমেদ চৌধুরী, এ এন এম মঈনুল কবির ও এ কে এম কামরুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

দেশের বেসরকারি খাতের সমস্যাগ্রস্ত চারটি ব্যাংকের পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামিক ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ আনিসুর রহমানকে।

ন্যাশনাল ব্যাংকে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ব্যাংক সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-১২ এর পরিচালক মুনির আহমেদ চৌধুরী। একইসঙ্গে প্রিমিয়ার ব্যাংকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের পরিচালক এ এন এম মঈনুল কবির। আইএফআইসি ব্যাংকে ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক এ কে এম কামরুজ্জামান।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নথিপত্র অনুযায়ী, গত রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে থেকে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংকে এবং আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই চার ব্যাংকে পর্যবেক্ষকগনকে নিয়োগ দিয়ে পৃথক চিঠি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, নিয়োগ পাওয়া এ কর্মকর্তারা সমস্যাগস্ত চার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশ নিয়ে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। আর পর্যেবেক্ষক নিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে একাধিক কর্মকর্তা তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

আইএফআইসিঅর্থনীতির খবরহোয়াটসঅ্যাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নৌ-পুলিশপ্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকে জেলগেটে বরণ করলেন বিএনপির এমপি

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত: বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ধেয়ে আসছে ‘স্ট্যাগফ্লেশন’

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত: বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ধেয়ে আসছে ‘স্ট্যাগফ্লেশন’

তেলের কোনো সংকট নেই: বাণিজ্যমন্ত্রী

তেলের কোনো সংকট নেই: বাণিজ্যমন্ত্রী

আল-আরাফাহ, ন্যাশনাল, প্রিমিয়ার ও আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ

আল-আরাফাহ, ন্যাশনাল, প্রিমিয়ার ও আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ

দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি সহনীয় করতে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের ৫ সুপারিশ

দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি সহনীয় করতে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের ৫ সুপারিশ