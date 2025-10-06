Ajker Patrika
> অর্থনীতি

শাহজালাল ব্যাংকের পরিচালক করতে ছেলেকে ২ কোটি ৬৩ লাখ শেয়ার দিচ্ছেন বাবা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৪২
শাহজালাল ব্যাংকের পরিচালক করতে ছেলেকে ২ কোটি ৬৩ লাখ শেয়ার দিচ্ছেন বাবা

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির উদ্যোক্তা আবদুল হালিম তাঁর ছেলে আবদুল হাকিমকে ব্যাংকটির প্রায় ২ কোটি ৬২ লাখ ৮৫ হাজার ৬৭৩টি শেয়ার উপহার দেবেন। আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

এ দিন ডিএসইতে সর্বশেষ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ৪০ পয়সা। সেই হিসাবে ওই শেয়ারের বাজার মূল্য দাঁড়ায় ৪৮ কোটি ৩৬ লাখ ৫৬ হাজার ৩৮৩ টাকা।

ডিএসইতে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়, আবদুল হালিম শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা। তবে তিনি ব্যাংকটির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদে নেই। এমনকি তাঁর ছেলে আবদুল হাকিমও ব্যাংক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত নন। আবদুল হাকিম ব্যাংকটির একজন সাধারণ শেয়ারধারী।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নিয়ম অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির পরিচালক হতে হলে ওই পরিচালকের হাতে কোম্পানিটির ন্যূনতম দুই শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক।

ডিএসইতে দেওয়া শেয়ার উপহারের ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা আবদুল হালিম তাঁর ছেলেকে যে পরিমাণ শেয়ার উপহার দিচ্ছেন, তা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের প্রায় ২ দশমিক ৩ শতাংশের বেশি। ফলে উপহারের এই শেয়ার নিয়ে আবদুল হাকিম চাইলে ব্যাংকটির পরিচালক হতে পারবেন। কারণ, উপহারের এই শেয়ারে তিনি ন্যূনতম শেয়ার ধারণের শর্ত পূরণ করবেন।

ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মূলত ছেলেকে ব্যাংকের পরিচালক করতেই বাবার পক্ষ থেকে এই শেয়ার উপহার দেওয়া হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে উপহারের এই শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন করা হবে।

ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক। সর্বশেষ গত আগস্ট শেষে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪১ দশমিক ৩৬ শতাংশই ছিল উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে। ব্যাংকটি ভালো মানের কোম্পানি হিসেবে ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত। সর্বশেষ ২০২৪ সালে শেয়ারধারীদের প্রতি শেয়ারের বিপরীতে ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল।

সর্বশেষ গত জুনে সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যাংকটি প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮৮ কোটি টাকা।

বিষয়:

শেয়ারবাজারব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

ইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরে

ইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরে

শাহজালাল ব্যাংকের পরিচালক করতে ছেলেকে ২ কোটি ৬৩ লাখ শেয়ার দিচ্ছেন বাবা

শাহজালাল ব্যাংকের পরিচালক করতে ছেলেকে ২ কোটি ৬৩ লাখ শেয়ার দিচ্ছেন বাবা

তিন মাসে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

তিন মাসে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের বিবৃতি

বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের বিবৃতি