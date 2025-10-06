শাহজালাল ব্যাংকের পরিচালক করতে ছেলেকে ২ কোটি ৬৩ লাখ শেয়ার দিচ্ছেন বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির উদ্যোক্তা আবদুল হালিম তাঁর ছেলে আবদুল হাকিমকে ব্যাংকটির প্রায় ২ কোটি ৬২ লাখ ৮৫ হাজার ৬৭৩টি শেয়ার উপহার দেবেন। আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
এ দিন ডিএসইতে সর্বশেষ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ৪০ পয়সা। সেই হিসাবে ওই শেয়ারের বাজার মূল্য দাঁড়ায় ৪৮ কোটি ৩৬ লাখ ৫৬ হাজার ৩৮৩ টাকা।
ডিএসইতে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়, আবদুল হালিম শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা। তবে তিনি ব্যাংকটির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদে নেই। এমনকি তাঁর ছেলে আবদুল হাকিমও ব্যাংক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত নন। আবদুল হাকিম ব্যাংকটির একজন সাধারণ শেয়ারধারী।
পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নিয়ম অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির পরিচালক হতে হলে ওই পরিচালকের হাতে কোম্পানিটির ন্যূনতম দুই শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক।
ডিএসইতে দেওয়া শেয়ার উপহারের ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা আবদুল হালিম তাঁর ছেলেকে যে পরিমাণ শেয়ার উপহার দিচ্ছেন, তা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের প্রায় ২ দশমিক ৩ শতাংশের বেশি। ফলে উপহারের এই শেয়ার নিয়ে আবদুল হাকিম চাইলে ব্যাংকটির পরিচালক হতে পারবেন। কারণ, উপহারের এই শেয়ারে তিনি ন্যূনতম শেয়ার ধারণের শর্ত পূরণ করবেন।
ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মূলত ছেলেকে ব্যাংকের পরিচালক করতেই বাবার পক্ষ থেকে এই শেয়ার উপহার দেওয়া হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে উপহারের এই শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন করা হবে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক। সর্বশেষ গত আগস্ট শেষে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪১ দশমিক ৩৬ শতাংশই ছিল উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে। ব্যাংকটি ভালো মানের কোম্পানি হিসেবে ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত। সর্বশেষ ২০২৪ সালে শেয়ারধারীদের প্রতি শেয়ারের বিপরীতে ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল।
সর্বশেষ গত জুনে সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যাংকটি প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮৮ কোটি টাকা।
