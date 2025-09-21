ফিলিপাইনের ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি হওয়া ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি হওয়া রিজার্ভের একটি অংশ ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি) থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সিআইডি জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি হওয়া প্রায় ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করেছে তারা।
আজ রোববার সিআইডির (অপরাধ তদন্ত বিভাগ) বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দীন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, আদালতের মাধ্যমে সিআইডি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করেছে।
সিআইডির এ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘আমাদের আদালত নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী কর্মপন্থা কী হবে সে বিষয়ে সেটি নির্ধারণ করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা কাজ করছেন।’
২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সুইফট কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার হাতিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই টাকা ফিলিপাইনে পাঠানো হয়। পরে এর একটি বড় অংশ ফিলিপাইনের ক্যাসিনো খাতে পাচার হয়ে যায়।
