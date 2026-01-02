খালেদা জিয়ার কবরে বিজিএমইএর শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ।
আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের নেতৃবৃন্দ রাজধানীর জিয়া উদ্যানে যান। সেখানে খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তাঁরা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।
এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে ছিলেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা, পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান, পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান, পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী এবং পরিচালক সাকিফ আহমেদ সালাম।
জিয়ারত শেষে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী এবং দেশের পোশাকশিল্পের প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় শোকের এই সময়ে আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।’
মোনাজাত শেষে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে মরহুমার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।
