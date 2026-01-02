Ajker Patrika
অর্থনীতি

খালেদা জিয়ার কবরে বিজিএমইএর শ্রদ্ধা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন বিজিএমইএর নেতারা। ছবি: বিজিএমইএ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন বিজিএমইএর নেতারা। ছবি: বিজিএমইএ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ।

আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের নেতৃবৃন্দ রাজধানীর জিয়া উদ্যানে যান। সেখানে খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তাঁরা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।

এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে ছিলেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা, পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান, পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান, পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী এবং পরিচালক সাকিফ আহমেদ সালাম।

জিয়ারত শেষে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী এবং দেশের পোশাকশিল্পের প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় শোকের এই সময়ে আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।’

মোনাজাত শেষে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে মরহুমার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

বিষয়:

বিএনপিবিজিএমইএখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার কবরে বিজিএমইএর শ্রদ্ধা

খালেদা জিয়ার কবরে বিজিএমইএর শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে রেমিট্যান্সে জোয়ার

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে রেমিট্যান্সে জোয়ার

ঊর্ধ্বমুখী সূচকে নতুন বছরের শুরু

ঊর্ধ্বমুখী সূচকে নতুন বছরের শুরু

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা