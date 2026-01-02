Ajker Patrika
অর্থনীতি

সিএমজেএফের সভাপতি মনির হোসেন, সম্পাদক আহসান হাবিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মনির হোসেন ও আহসান হাবিব (বাঁ থেকে)। ছবি: আজকের পত্রিকা
মনির হোসেন ও আহসান হাবিব (বাঁ থেকে)। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুঁজিবাজার নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সংগঠন ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরামের (সিএমজেএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি মো. মনির হোসেন আর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব রাসেল। তাঁরা আগামী দুই বছর সংগঠনের নেতৃত্ব দেবেন।

আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাজধানীর পল্টনের আল-রাজী কমপ্লেক্সে সিএমজেএফ কার্যালয়ে সদস্যদের ভোটে ২০২৬ ও ২০২৭ সালের জন্য তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন।

ভোটে নির্বাচিত ১১ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোটে নির্বাচিত ১১ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনের আগে বিদায়ী কমিটির সভাপতি এস এম গোলাম সামদানী ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু আলীর সঞ্চালনায় দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, বিদায়ী কমিটির দুই বছরের আয়-ব্যয়সহ আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

সিএমজেএফের কার্যনির্বাহী পরিষদের ১১টি পদে ভোট গ্রহণ হয়েছে। এতে সংগঠনের ৮৩ জন সদস্যের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৮১ জন।

নির্বাচন শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন চৌধুরী ফল ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন মাইনুল হাসান সোহেল, শাহনাজ শারমিন রিনভী ও আবু আলী।

সভাপতি পদে মো. মনির হোসেন ৪৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদের বিপরীতে সদ্য দায়িত্ব শেষ করা সভাপতি এস এম গোলাম সামদানী ভূঁইয়া পেয়েছেন ৩২ ভোট।

সহসভাপতি পদে ৪৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবুল বর্মণ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাইজিং বিডির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এম নুরুজ্জামান তানিম পেয়েছেন ৩৪ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে আহসান হাবিব রাসেল ৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দৈনিক দেশ রূপান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ও বিজনেস চিফ জুনায়েদ শিশির পেয়েছেন ৩২ ভোট।

সহসাধারণ সম্পাদক পদে ৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুল ইসলাম রানা। একই পদে দৈনিক বাণিজ্য প্রতিদিনের গিয়াস উদ্দিন পেয়েছেন ৩৭ ভোট।

অর্থ সম্পাদক পদে ৪৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মাহফুজুল ইসলাম। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এনটিভি অনলাইনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. আনিসুজ্জামান পেয়েছেন ৩৪ ভোট।

দপ্তর সম্পাদক পদে ৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বিপ্লবী বার্তা ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ওবায়দুর রহমান। বিপরীতে একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সঞ্জয় অধিকারী পেয়েছেন ৩৭ ভোট।

কার্যনির্বাহী পাঁচটি পদের বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নেন ছয়জন প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে যমুনা টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আলমগীর হোসেন ৫৪ ভোট, জিটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন ৫৩ ভোট, একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা ৪৬ ভোট, নিউ এইজ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মুস্তাফিজুর রহমান ৪৫ ভোট এবং অর্থ সংবাদ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এম জাকির হোসাইন ৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে সারাবাংলা ডট নেটের অপূর্ব কুমার পিকে ৪০ ভোট পেয়েছেন।

বিষয়:

পুঁজিবাজারসংগঠনসাংবাদিকতাসাংবাদিক
