চট্টগ্রামসহ তিন জেলায় নতুন ডিসি

চট্টগ্রাম, নওগাঁ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ রোববার এ নিয়োগসংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, নওগাঁর জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়েছে।
অন্যদিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইনকে নরসিংদী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব মনিরা হককে নওগাঁর ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা স্থগিত করেছে—সম্প্রতি দেশের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিবেদনগুলোতে একটি বেসরকারি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ওয়েবসাইট, ইউএইভিসাঅনলাইন-এর ১৭ সেপ্টেম্বরের একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।
মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু হয়েছে। গতকাল শনিবার মরক্কোয় নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পাসপোর্ট ও অভিবাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. নুরুল আনোয়ার।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিদেশে অবৈধ সম্পদ অর্জনের আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, দুবাই ও সিঙ্গাপুরে তাঁর সম্পদের প্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার উদ্ধার হওয়া নথিতে দেখা গেছে—ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও কম্বোডিয়ায়ও সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন...
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতিসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ রোববার বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বেলা সাড়ে ১১টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।