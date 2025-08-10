এমিরেটসের ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আগামী ১ অক্টোবর থেকে ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এমিরেটস। তবে, শর্ত সাপেক্ষে যাত্রীরা সঙ্গে করে একটি পাওয়ার ব্যাংক বহন করতে পারবেন। পাওয়ার ব্যাংকটি ফ্লাইটে অন্য ডিভাইস চার্জ এবং বিমানের পাওয়ার সোর্স ব্যবহার করে রিচার্জও করা যাবে না।
এমিরেটস জানিয়েছে, অন্য যেসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পাওয়ার ব্যাংক বহন করা যাবে, তার মধ্যে রয়েছে—এর ক্যাপাসিটি ১০০ ওয়াট আওয়ারের বেশি হবে না, পাওয়ার ব্যাংকের সঙ্গে ক্যাপাসিটি রেটিং তথ্য থাকতে হবে, ওভারহেড বিনে রাখা যাবে না, সিট পকেটে অথবা আসনের নিচে কোনো একটি ব্যাগের ভেতর (সম্মুখ সারির যাত্রীদের জন্য) রাখতে হবে। চেকড লাগেজে পাওয়ার ব্যাংক বহনে নিষেধাজ্ঞাও বহাল থাকবে।
এমিরেটস আরও জানিয়েছে, ব্যাপক পর্যালোচনা ও গবেষণার পর ফ্লাইটে ঝুঁকি নিরসনের স্বার্থে এমিরেটস এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে গ্রাহকদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন সেক্টরে লিথিয়াম ব্যাটারি-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, পাওয়ার ব্যাংকে এ জাতীয় ব্যাটারিই ব্যবহৃত হয়।
আগামী ১ অক্টোবর থেকে ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এমিরেটস। তবে, শর্ত সাপেক্ষে যাত্রীরা সঙ্গে করে একটি পাওয়ার ব্যাংক বহন করতে পারবেন। পাওয়ার ব্যাংকটি ফ্লাইটে অন্য ডিভাইস চার্জ এবং বিমানের পাওয়ার সোর্স ব্যবহার করে রিচার্জও করা যাবে না।
এমিরেটস জানিয়েছে, অন্য যেসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পাওয়ার ব্যাংক বহন করা যাবে, তার মধ্যে রয়েছে—এর ক্যাপাসিটি ১০০ ওয়াট আওয়ারের বেশি হবে না, পাওয়ার ব্যাংকের সঙ্গে ক্যাপাসিটি রেটিং তথ্য থাকতে হবে, ওভারহেড বিনে রাখা যাবে না, সিট পকেটে অথবা আসনের নিচে কোনো একটি ব্যাগের ভেতর (সম্মুখ সারির যাত্রীদের জন্য) রাখতে হবে। চেকড লাগেজে পাওয়ার ব্যাংক বহনে নিষেধাজ্ঞাও বহাল থাকবে।
এমিরেটস আরও জানিয়েছে, ব্যাপক পর্যালোচনা ও গবেষণার পর ফ্লাইটে ঝুঁকি নিরসনের স্বার্থে এমিরেটস এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে গ্রাহকদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন সেক্টরে লিথিয়াম ব্যাটারি-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, পাওয়ার ব্যাংকে এ জাতীয় ব্যাটারিই ব্যবহৃত হয়।
কাগজের টাকা ছাপা ও বণ্টনে প্রতি বছর রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়। এই ব্যয় কমিয়ে আনতে চাচ্ছে সরকার। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কিউআর কোডভিত্তিক লেনদেন জনপ্রিয় করতে নীতিগত সহায়তা ও প্রযুক্তি অবকাঠামো তৈরির কাজ করছে। আর এই ক্যাশলেস ব্যবস্থা মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে স্মার্টফোনের দাম কমানোর উদ্যো১ মিনিট আগে
কাগজের টাকা ছাপানো, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় বছরের বিপুল পরিমাণের অর্থ খরচ হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন এই খরচ বছরে ৩ হাজার কোটি ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। এই ব্যয় কমাতে ক্যাশলেস ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন গভর্নর।২২ মিনিট আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করছে, সব করদাতা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রকৃত আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় প্রদর্শন করে দেশের উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হবেন। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত প্রতারণামূলক জিরো রিটার্নের ফাঁদে পা না দিয়ে নিজেকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে সুরক্ষিত রাখবেন।৪ ঘণ্টা আগে
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে ডলারের দাম কমেছে। তবে ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিংয়ের দাম বেড়েছে। কটির দাম কমেছে। পাশাপাশি দাম কমেছে ইউরোরও। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের..৪ ঘণ্টা আগে