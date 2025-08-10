Ajker Patrika
> অর্থনীতি

এমিরেটসের ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৪৫
সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এয়ারলাইনটি। ছবি: এমিরেটস
সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এয়ারলাইনটি। ছবি: এমিরেটস

আগামী ১ অক্টোবর থেকে ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এমিরেটস। তবে, শর্ত সাপেক্ষে যাত্রীরা সঙ্গে করে একটি পাওয়ার ব্যাংক বহন করতে পারবেন। পাওয়ার ব্যাংকটি ফ্লাইটে অন্য ডিভাইস চার্জ এবং বিমানের পাওয়ার সোর্স ব্যবহার করে রিচার্জও করা যাবে না।

এমিরেটস জানিয়েছে, অন্য যেসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পাওয়ার ব্যাংক বহন করা যাবে, তার মধ্যে রয়েছে—এর ক্যাপাসিটি ১০০ ওয়াট আওয়ারের বেশি হবে না, পাওয়ার ব্যাংকের সঙ্গে ক্যাপাসিটি রেটিং তথ্য থাকতে হবে, ওভারহেড বিনে রাখা যাবে না, সিট পকেটে অথবা আসনের নিচে কোনো একটি ব্যাগের ভেতর (সম্মুখ সারির যাত্রীদের জন্য) রাখতে হবে। চেকড লাগেজে পাওয়ার ব্যাংক বহনে নিষেধাজ্ঞাও বহাল থাকবে।

এমিরেটস আরও জানিয়েছে, ব্যাপক পর্যালোচনা ও গবেষণার পর ফ্লাইটে ঝুঁকি নিরসনের স্বার্থে এমিরেটস এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে গ্রাহকদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন সেক্টরে লিথিয়াম ব্যাটারি-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, পাওয়ার ব্যাংকে এ জাতীয় ব্যাটারিই ব্যবহৃত হয়।

বিষয়:

এমিরেটসফ্লাইটবিমানঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

সম্পর্কিত

৬-৭ হাজার টাকার মধ্যে মানসম্পন্ন স্মার্টফোন আনতে চায় সরকার

৬-৭ হাজার টাকার মধ্যে মানসম্পন্ন স্মার্টফোন আনতে চায় সরকার

কাগজের টাকার ব্যবস্থাপনায় বছরে খরচ ৩ হাজার কোটি ডলার: গভর্নর

কাগজের টাকার ব্যবস্থাপনায় বছরে খরচ ৩ হাজার কোটি ডলার: গভর্নর

এমিরেটসের ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ

এমিরেটসের ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ

‘জিরো ট্যাক্স রিটার্ন’ দাখিলে হতে পারে ৫ বছরের জেল: এনবিআর

‘জিরো ট্যাক্স রিটার্ন’ দাখিলে হতে পারে ৫ বছরের জেল: এনবিআর