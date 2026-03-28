৬ ঘণ্টার ব্যবধানে দেশে সোনার দাম বাড়ল ৪৫৩৯ টাকা

দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে সোনার দাম। এর আগে আজ শনিবার সকাল ১০টায় এক জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনার দাম বাড়ায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এবার বিকেল ৪টা থেকে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে সংগঠনটি।
বাজুস জানিয়েছে, তেজাবী সোনার দাম বাড়ায় দেশের বাজারেও দাম বাড়ানো হয়েছে। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন নির্ধারিত দাম একই দিন বিকাল ৪টা থেকে সারা দেশে কার্যকর করা হয়েছে।
নতুন মূল্যতালিকা অনুযায়ী, দেশের বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ২ লাখ ৪১ হাজার ৪৪৫ টাকা, যা সকালে ছিল ২ লাখ ৩৬ হাজার ৯০৬ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ভরিতে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ৪২৬ টাকা। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫২৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম প্রতি ভরি ১ লাখ ৬০ হাজার ৮৪৭ টাকা নির্ধারণ করেছে বাজুস।
সোনার দাম বাড়ালেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রেখেছে বাজুস। যদিও সকালে এক দফায় বেড়েছিল রুপার দাম। সেই মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৩৬৩ টাকা। ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ১২৯ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৪৩১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা প্রতি ভরি ৩ হাজার ৩২৪ টাকা।
বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নতুন এই দাম দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর থাকবে। তবে নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাটও আদায় করা হবে।
