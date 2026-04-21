মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ইউসিবির ২৩৫তম শাখার উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ইউসিবির ২৩৫তম শাখার উদ্বোধন
দেশজুড়ে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির (ইউসিবি) ২৩৫তম শাখার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। স্থানীয় মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই নতুন শাখা চালু করা হয়েছে।

উৎসবমুখর পরিবেশে শাখাটির উদ্বোধন করেন ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন উপলক্ষে ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রীনগর ও আশপাশ এলাকার দুই হাজারের বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। আলোচনায় উঠে আসে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা, ব্যাংকিং সেবার বিস্তার এবং বিশেষ করে প্রবাসী আয়ের বিপুল সম্ভাবনা। এ সময় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণসুবিধা, উন্নত ডিজিটাল ব্যাংকিং ও আরও কার্যকর রেমিট্যান্স সেবা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তিনি প্রধান কার্যালয় থেকে আগত সিনিয়র কর্মকর্তাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. মামদুদুর রশীদ বলেন, ‘ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির জনপদ শ্রীনগরে (জমজম টাওয়ার, ভাগ্যকূল রোড, শ্রীনগর বাজার) ইউসিবির নতুন শাখা চালু করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মাঝারি ও বৃহৎ উদ্যোক্তাদের জন্য আমাদের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক পণ্য ও সেবা। পাশাপাশি, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য বিপুল রেমিট্যান্স সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বিশেষ সেবাও আমরা প্রদান করছি। ইউসিবির এই নতুন শাখা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করবে এবং আর্থিক সেবার পরিসরকে আরও শক্তিশালী করবে।’

দেশব্যাপী ব্যাংকের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে মো. মামদুদুর রশীদ আরও বলেন, ‘দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে ধাপে ধাপে আধুনিক ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে ইউসিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শাখা, উপশাখা ও এজেন্ট আউটলেট মিলিয়ে ১ হাজার ২৭টি সার্ভিস পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছি। নতুন এই শাখার মাধ্যমে শ্রীনগরের সম্মানিত নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা আমানত, ঋণ, রেমিট্যান্স এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল ব্যাংকিংসহ সব ধরনের আর্থিক সেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিশিষ্টজনেরা তাঁদের এলাকায় ইউসিবির শাখা স্থাপিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

কুমিল্লায় ‎পরীক্ষাকেন্দ্রে এমপির লাইভ, শিক্ষা বোর্ড তাকিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তে

কুমিল্লায় ‎পরীক্ষাকেন্দ্রে এমপির লাইভ, শিক্ষা বোর্ড তাকিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তে

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ইউসিবির ২৩৫তম শাখার উদ্বোধন

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ইউসিবির ২৩৫তম শাখার উদ্বোধন

রিহ্যাবের নতুন প্রেসিডেন্ট মো. আলী আফজাল ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুর রাজ্জাক

স্বস্তির পথে রিজার্ভ, সামনে অনিশ্চয়তা

বিআরবি হসপিটালস প্রতিষ্ঠার ১ যুগ পূর্তি উদ্‌যাপন