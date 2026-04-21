Ajker Patrika
অর্থনীতি

মার্কিন প্রতিনিধি ঢাকায় আসছেন: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য কূটনীতিতে নতুন মোড়

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গতকাল বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ-সংক্রান্ত নীতিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে উভয় পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

​বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিতে এবং বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে উচ্চপর্যায়ের সংলাপের উদ্যোগ নিয়েছে উভয় দেশ। বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী আলোচনার অংশ হিসেবে শিগগিরই ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী ব্রেন্ডান লিঞ্চ।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনের এক বৈঠকে এই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ​বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংক্রান্ত নীতিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে উভয় পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করেন। সরকার মনে করছে, ইউএসটিআর প্রতিনিধির এই আসন্ন সফর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্যিক জটিলতা নিরসনে এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে কাজ করতে পারে।

​বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

​বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সংসদীয় কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন যে, কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি দুই দেশের পারস্পরিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ জোর দেন।

​নতুন আমদানি নীতি ও মার্কিন আগ্রহ

​সফরের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নতুন ‘আমদানি নীতি আদেশ’ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির জানান, বর্তমান সরকার একটি যুগোপযোগী এবং ব্যবসাবান্ধব নীতি প্রণয়নে কাজ করছে। তিনি আশ্বস্ত করেন যে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে খুব দ্রুতই ‘আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬’-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হবে এবং তা ব্যবসায়ী সমাজের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

​বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. আবদুর রহিম খান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল ইকনোমিক কাউন্সিলর এরিক গিলান।

