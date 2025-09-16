বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক পদত্যাগ করেছেন। আজ মঙ্গলবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মেজবাউল হকের পদত্যাগ আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হবে।
এ বিষয়ে জানতে মেজবাউল হকের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকে মেজবাউল হককে জোরপূর্বক অপসারণের কথা জানিয়ে গভর্নরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
সূত্র জানায়, রিজার্ভ চুরির ঘটনায় মেজবাউল হকের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশ দেয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)। এ সময় তাঁকে পদত্যাগের জন্য চিঠি ইস্যু করা হয়।
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বর্তমান সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে মেজবাউল হকের পদে থাকা নিয়ে আপত্তি ওঠে। এরপর তাঁকে প্রধান কার্যালয় থেকে বদলি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজশাহী অফিসে পাঠানো হয়।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দুই ডেপুটি গভর্নর, বিএফআইইউর প্রধান ও নীতি উপদেষ্টা একদল কর্মকর্তার চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। নতুন গভর্নর হিসেবে আহসান এইচ মনসুরকে নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার।
জানা যায়, মেজবাউল হক ২০২২ সালের ডিসেম্বরে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান। ওই দিনই তাঁকে মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সে সূত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নেওয়া বিভিন্ন ডিজিটাল লেনদেন উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক পদত্যাগ করেছেন। আজ মঙ্গলবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মেজবাউল হকের পদত্যাগ আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হবে।
এ বিষয়ে জানতে মেজবাউল হকের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকে মেজবাউল হককে জোরপূর্বক অপসারণের কথা জানিয়ে গভর্নরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
সূত্র জানায়, রিজার্ভ চুরির ঘটনায় মেজবাউল হকের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশ দেয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)। এ সময় তাঁকে পদত্যাগের জন্য চিঠি ইস্যু করা হয়।
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বর্তমান সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে মেজবাউল হকের পদে থাকা নিয়ে আপত্তি ওঠে। এরপর তাঁকে প্রধান কার্যালয় থেকে বদলি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজশাহী অফিসে পাঠানো হয়।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দুই ডেপুটি গভর্নর, বিএফআইইউর প্রধান ও নীতি উপদেষ্টা একদল কর্মকর্তার চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। নতুন গভর্নর হিসেবে আহসান এইচ মনসুরকে নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার।
জানা যায়, মেজবাউল হক ২০২২ সালের ডিসেম্বরে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান। ওই দিনই তাঁকে মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সে সূত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নেওয়া বিভিন্ন ডিজিটাল লেনদেন উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন।
জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি বলেন, ‘বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বিনিয়োগের বিদ্যমান সুবিধাগুলো বিবেচনায় নিয়ে জাপানের উদ্যোক্তারা এ দেশে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করছি।’১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে জ্বালানি, এভিয়েশন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকায় নবনিযুক্ত মার্কিন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর পল ফ্রস্ট। তাঁর মতে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন১ ঘণ্টা আগে
প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পণ্য, জিনিসপত্র ও যন্ত্রাংশ কেনার সাত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
স্টারকম বাংলাদেশ ‘স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ২৪ আল্ট্রা-সামারাইজ, জাস্ট লাইক দ্যাট!’ ক্যাম্পেইনের জন্য ডিজিটাল ক্যাটাগরিতে যুক্তরাজ্যের ক্রিয়েটিভপুল ২০২৫ পুরস্কার পেয়েছে।২ ঘণ্টা আগে