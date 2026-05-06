Ajker Patrika
অর্থনীতি

বাড়ল সোনা-রুপার দাম, প্রতি ভরি কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ১২: ১৮
প্রতীকী ছবি

আন্তর্জাতিক বাজারে তেজাবি সোনা ও রুপার দাম বাড়ায় দেশে সোনা ও রুপার গয়নার দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪২ হাজার ৪৫৯ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৬৫৭ টাকা।

আজ বুধবার (৬ মে) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একই দিন সকাল ১০টা থেকে নতুন দর কার্যকর হয়েছে।

মূল্য তালিকা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরি ২ লাখ ৩১ হাজার ৩৯২ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৮৫ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৩৭ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ৩৬৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৬০৪ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতি ৩ হাজার ৪৪১ টাকা।

বাজুস জানায়, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এ মূল্য কার্যকর থাকবে। ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। এছাড়া অলংকারের ডিজাইনভেদে মজুরি (মেকিং চার্জ) প্রযোজ্য হবে।

