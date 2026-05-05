বিমানের বহরে ‘মিক্সড ফ্লিট’ গঠনে আগ্রহ এয়ারবাসের

জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে ‘মিক্সড ফ্লিট’ গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা এয়ারবাস। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এই আগ্রহের কথা জানান এয়ারবাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড ডেলাহে।
সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার এবং বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কাইজার সোহেল আহমেদও বৈঠকে অংশ নেন।
বৈঠকে এয়ারবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিমানের বর্তমান বহরে নতুন করে তাদের উড়োজাহাজ যুক্ত করে একটি মিক্সড ফ্লিট গঠন করা হলে অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক রুটে প্রতিযোগিতা আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।
জবাবে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বিমানের বহর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে এয়ারবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, জাতীয় এয়ারলাইনসের সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করা হবে।
