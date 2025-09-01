তাইওয়ানে স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপোতে অংশ নিচ্ছে ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কৃষি খাতের আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট সমাধান প্রদর্শনের অন্যতম আয়োজন ‘স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপো ২০২৫’ আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এক্সপোতে কৃষি ভ্যালু চেইনের প্রতিটি ধাপের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, টেকসই কৃষি সমাধান এবং এগ্রো-প্রসেসিং প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে।
আয়োজনে অংশ নিতে ডিসিসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরীর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার ঢাকা ত্যাগ করবে। ডিসিসিআই জানিয়েছে, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ফিড, কোল্ড-চেইন, এগ্রো-ফুড ও টেকসই কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও স্মার্ট সমাধান খুঁজতেই তাঁদের এই অংশগ্রহণ।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রদর্শনী পাঁচটি মূল নীতি—টেকসই উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা ও উন্নত প্রযুক্তিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হবে। পুরো ভ্যালু চেইনে প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট সমাধান তুলে ধরা হবে এক্সপোতে।
সফরকালে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদল তাইওয়ানের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক ব্যবসায়িক ম্যাচমেকিং সভা ও কনফারেন্সে যোগ দেবে। এতে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক টেকসই কৃষি চর্চা সম্পর্কে নতুন দিক খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।
প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন—ডিসিসিআই পরিচালক ও মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি লিমিটেডের ডিএমডি রাশীদ মাইমুনুল ইসলাম, পরিচালক ও পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেডের এমডি সাইফ উদ্দৌল্লাহ, পরিচালক ও অ্যাডভান্স অফিস টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেসের সিইও এম মোশাররফ হোসেন, ফারমার্স মার্কেট এশিয়ার এমডি তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সিইও আব্দুল্লাহ আবু বকর, মেঘনা প্যাকেজিং লিমিটেডের এমডি আসিফ জসীম এবং লাল তীর সিড লিমিটেডের পরিচালক তাজওয়ার মুহাম্মদ আওয়াল।
কৃষি খাতের আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট সমাধান প্রদর্শনের অন্যতম আয়োজন ‘স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপো ২০২৫’ আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এক্সপোতে কৃষি ভ্যালু চেইনের প্রতিটি ধাপের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, টেকসই কৃষি সমাধান এবং এগ্রো-প্রসেসিং প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে।
আয়োজনে অংশ নিতে ডিসিসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরীর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার ঢাকা ত্যাগ করবে। ডিসিসিআই জানিয়েছে, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ফিড, কোল্ড-চেইন, এগ্রো-ফুড ও টেকসই কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও স্মার্ট সমাধান খুঁজতেই তাঁদের এই অংশগ্রহণ।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রদর্শনী পাঁচটি মূল নীতি—টেকসই উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা ও উন্নত প্রযুক্তিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হবে। পুরো ভ্যালু চেইনে প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট সমাধান তুলে ধরা হবে এক্সপোতে।
সফরকালে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদল তাইওয়ানের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক ব্যবসায়িক ম্যাচমেকিং সভা ও কনফারেন্সে যোগ দেবে। এতে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক টেকসই কৃষি চর্চা সম্পর্কে নতুন দিক খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।
প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন—ডিসিসিআই পরিচালক ও মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি লিমিটেডের ডিএমডি রাশীদ মাইমুনুল ইসলাম, পরিচালক ও পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেডের এমডি সাইফ উদ্দৌল্লাহ, পরিচালক ও অ্যাডভান্স অফিস টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেসের সিইও এম মোশাররফ হোসেন, ফারমার্স মার্কেট এশিয়ার এমডি তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সিইও আব্দুল্লাহ আবু বকর, মেঘনা প্যাকেজিং লিমিটেডের এমডি আসিফ জসীম এবং লাল তীর সিড লিমিটেডের পরিচালক তাজওয়ার মুহাম্মদ আওয়াল।
বাংলাদেশ শ্রম আইনের (বিএলএ) সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছে দেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সহযোগীরা। একই সঙ্গে আগামী অক্টোবরের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইন সংশোধন পাস করা হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে তারা।৩৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন ব্র্যান্ডের লিফট প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হলেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান। সম্প্রতি রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাহসান খানের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০২৫ শুরু হচ্ছে আগামী ৩০ অক্টোবর। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টারে (বিসিএফসিসি) তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করেছে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী সদস্য হলেন নাহিয়ান রহমান রচি। আগামী এক বছরের জন্য বিডার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান রচিকে সংস্থাটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।৬ ঘণ্টা আগে