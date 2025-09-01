Ajker Patrika
তাইওয়ানে স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপোতে অংশ নিচ্ছে ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কৃষি খাতের আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট সমাধান প্রদর্শনের অন্যতম আয়োজন ‘স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপো ২০২৫’ আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এক্সপোতে কৃষি ভ্যালু চেইনের প্রতিটি ধাপের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, টেকসই কৃষি সমাধান এবং এগ্রো-প্রসেসিং প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে।

আয়োজনে অংশ নিতে ডিসিসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরীর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার ঢাকা ত্যাগ করবে। ডিসিসিআই জানিয়েছে, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ফিড, কোল্ড-চেইন, এগ্রো-ফুড ও টেকসই কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও স্মার্ট সমাধান খুঁজতেই তাঁদের এই অংশগ্রহণ।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রদর্শনী পাঁচটি মূল নীতি—টেকসই উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা ও উন্নত প্রযুক্তিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হবে। পুরো ভ্যালু চেইনে প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট সমাধান তুলে ধরা হবে এক্সপোতে।

সফরকালে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদল তাইওয়ানের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক ব্যবসায়িক ম্যাচমেকিং সভা ও কনফারেন্সে যোগ দেবে। এতে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক টেকসই কৃষি চর্চা সম্পর্কে নতুন দিক খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন—ডিসিসিআই পরিচালক ও মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি লিমিটেডের ডিএমডি রাশীদ মাইমুনুল ইসলাম, পরিচালক ও পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেডের এমডি সাইফ উদ্দৌল্লাহ, পরিচালক ও অ্যাডভান্স অফিস টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেসের সিইও এম মোশাররফ হোসেন, ফারমার্স মার্কেট এশিয়ার এমডি তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সিইও আব্দুল্লাহ আবু বকর, মেঘনা প্যাকেজিং লিমিটেডের এমডি আসিফ জসীম এবং লাল তীর সিড লিমিটেডের পরিচালক তাজওয়ার মুহাম্মদ আওয়াল।

উদ্ভাবনতাইওয়ানঅর্থনীতির খবরপ্রযুক্তিপণ্যকৃষি
