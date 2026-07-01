৩ জুলাই শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনস ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ

দেশি-বিদেশি ১৬ এয়ারলাইনসের অংশগ্রহণ
দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনস ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (এএফসি) ২০২৬ আগামী ৩ জুলাই শুরু হতে যাচ্ছে। দুই দিনব্যাপী এই ফুটবল টুর্নামেন্টে দেশি-বিদেশি ১৬টি এয়ারলাইনস অংশ নেবে।
টুর্নামেন্টকে ঘিরে আজ বুধবার রাজধানীর গুলশানের ক্রাউন প্লাজা হোটেলে ক্যাপ্টেনস মিট, ট্রফি উন্মোচন এবং ফিক্সচার ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।
‘ওয়ান স্কাই, ওয়ান ফিল্ড, ওয়ান চ্যাম্পিয়ন’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ টুর্নামেন্ট ৩ ও ৪ জুলাই গুলশান ইউথ ক্লাবের টার্ফ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাভিয়েশন ও পর্যটন খাতের সাংবাদিকদের সংগঠন অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড টুরিজম জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) এই আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পনসর এনভয়-শেলটেক অ্যাভিয়েশন এবং পাওয়ার্ড বাই স্পনসর ভিআইপি মোটরস।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের ডিফেন্ডার তপু বর্মণ এবং সাবেক অধিনায়ক ও স্ট্রাইকার জাহিদ হাসান এমিলি ট্রফি উন্মোচন ও ফিক্সচার ড্র সম্পন্ন করেন।
ড্র অনুযায়ী ‘রাউন্ড অব-১৬’ এ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিপরীতে খেলবে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনস। এয়ার অ্যারাবিয়ার প্রতিপক্ষ ফ্লাই দুবাই, কাতার এয়ারওয়েজের প্রতিপক্ষ এয়ারএশিয়া এবং সৌদিয়ার প্রতিপক্ষ টার্কিশ এয়ারলাইনস।
অন্য ম্যাচগুলোতে সিল্কওয়ে ওয়েস্ট এয়ারলাইনস মুখোমুখি হবে থাই এয়ারওয়েজের, এমিরেটস খেলবে এয়ার ইন্ডিয়ার বিপক্ষে, ইন্ডিগোর প্রতিপক্ষ নভোএয়ার এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস খেলবে এয়ার অ্যাস্ট্রার বিপক্ষে।
৩ জুলাই রাউন্ড অব-১৬ ও কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ৪ জুলাই সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী এবং ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে টুর্নামেন্টের।
টুর্নামেন্টের কো-স্পনসর হিসেবে রয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ফার্স্টট্রিপ, ওয়ার্ক স্টেশন ও প্লিয়াডেস বাংলাদেশ লিমিটেড (পিবিএল)। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ঢাকা এয়ারলাইনস ক্লাব। এ ছাড়া হসপিটালিটি পার্টনার ক্রাউন প্লাজা ঢাকা-গুলশান, মিডিয়া পার্টনার অ্যাভিয়েশন এক্সপ্রেস, ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স পার্টনার ওয়াদা ইনস্যুর, হাইড্রেশন পার্টনার ট্রাভেল পোর্ট, স্বাস্থ্যসেবা সহযোগী ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল এবং ইভেন্ট সাপোর্ট পার্টনার ফেমাস ক্রিয়েশন আয়োজন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে।
ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভিআইপি মোটরসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভাস্কর নাজম, প্লিয়াডেস বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জুবায়ের আক্তার চৌধুরী, গুলশান ইউথ ক্লাবের সভাপতি ড. ওয়াহিদুজ্জামান তমালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানমের। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার, বিভিন্ন এয়ারলাইনসের কান্ট্রি ম্যানেজার, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অ্যাভিয়েশন খাতের অংশীজনরা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।
আয়োজক সংগঠন এটিজেএফবির সভাপতি তানজিম আনোয়ার বলেন, বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন খাতের পেশাজীবীদের মধ্যে সৌহার্দ্য, পারস্পরিক যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। তার আশা, এ আয়োজন ভবিষ্যতে অ্যাভিয়েশন খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
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